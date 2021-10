Jubelbrøl i Italiens parlament vækker harme

Onsdag nedstemte et flertal i det italienske parlament et lovforslag, og reaktionen i salen har fået mange op af stolen.

Loven ville nemlig gøre vold mod LGBT+-personer, personer med handicap og kvindehad til hadforbrydelser, og da resultatet af afstemningen stod klart, rejste store dele af salen sig i et regulært jubelbrøl.

Med armene over hovederne, klapsalver, hujen og råben fejrede modstanderne af forslaget resultatet, og videoer af optrinnet har siden floreret.

Protester

Den reaktion er ikke gået ubemærket hen. Langtfra.

Både på aftenen og dagene efter har en massiv gruppe demonstranter protesteret over resultatet og den efterfølgende jublen.

Også på de sociale medier bliver der rejst massiv kritik.

Caterina Biti, der er medlem af parlamentet for det italienske centrum-venstre-parti Partito Democratico er slet skjult vred.

'Jeg har lyst til at kaste op,' skriver hun på Twitter til videoen, hun har delt fra salen.

Støttere af lovforslaget har længe protesteret på gaderne i Italien. Her fra Milano 8. maj 2021

Danskere råber op

Og herhjemme har flere også bemærket videoerne.

Alexander Grandt (S), der vikarierer for folketingsmedlem Bjørn Brandenborg, der er på barsel, kalder det 'skræmmende tider'.

Sikandar Siddique, der er politisk leder for Frie Grønne kalder det et 'hadsk optrin'.

'Jeg bliver virkelig uendelig rystet, når jeg ser det her. Tænk sig at fejre, at man fortsat kan diskriminere LGBT+-miljøet. Den danske regering og EU bør tage klart afstand fra det her hadske optrin i det italienske parlament,' skriver han på Twitter.