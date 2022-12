Jublede da Herschel Walker indtog scenen: - Jeg så lyset

GEORGIA, USA (Ekstra Bladet): Regnen siler ned foran våbenforretningen ved motorvejsafkørslen ikke langt fra Atlanta, Georgia, da Herschel Walker går på scenen indenfor i varmen.

Det er den tidligere NFL-stjernes allersidste forsøg på at få indbyggerne i den amerikanske sydstat til at stemme ham ind i Senatet ved tirsdagens valg.

60-årige Walker er oppe imod den 53-årige demokratiske pastor Raphael Warnock.

Ved midtvejsvalget 8. november lykkedes det ingen af de to at få de magiske 50 procent af stemmerne, og slukørede måtte de begge forlade deres respektive valgfester og sætte sig tilbage i kampagnebusserne og tage endnu en valgrunde på universiteter, plejehjem og sportsklubber.

Satte rekorder

Ekstra Bladet var til stede, da Walkers helt store victory party dengang endte som en kæmpe fiasko, og aftenens helt store stjerne måtte gemme sig fra masserne i sin store suite.

Annonce:

Og noget tyder på, at han har mistet kampgejsten den seneste måned.

Politiske kommentatorer har kritiseret Herschel Walker for ikke at være nok til stede, ikke være synlig nok, her i valgkampen 2.0.

Men selvom de seneste meningsmålinger tilmed giver Warnock en lille fordel, jubler de fremmødte fans i våbenbutikken, som Walkers fans gjorde det i hans storhedstid i 80'erne og 90'erne.

Bombe under politiker: Betalte angiveligt for ekskærestes abort

Dengang var han et ikon i amerikansk football. Først på college-niveau og siden i NFL. Han var kendt som manden med de hurtigste ben i delstaten, satte utrolige rekorder, og når der var kamp, var det ofte ham, folk kom for at se.

Amerikanske værdier

Det samme er tilfældet denne regnvåde aften.

- I min optik har Herschel allerede vundet. Han er en vinder, lyder det fra Christi Roberts på 69 år.

Hun støtter Walker af tre grunde:

- Han tror på Gud, på Amerika og på mig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

Christi Roberts begyndte først at interessere sig for politik for få år siden. Foto: Ditte Lynge

Trods Roberts modne alder har hun kun interesseret sig for politik i få år.

- Jeg så lyset. Før stemte jeg kun efter, hvad der ville være godt for mig. Det gør jeg ikke mere. I dag bekymrer jeg mig om økonomien, grænsekontrol, og at vi kommer tilbage til de sande amerikanske værdier, siger hun.

Kristen familiemand

I hele sin kampagne har Herschel Walker markedsført sig selv som en kristen familiemand, der vil have abort forbudt – også efter voldtægt og incest.

Det selvbillede blev dog sprængt til atomer få dage inde i valgkampen, da en ekskæreste i et interview med det amerikanske medier The Daily Beast fortalte, at selvsamme Walker i 2009 havde tvunget hende til at få foretaget en abort – og betalt for den.

Ny chok-afsløring: - Jeg er mor til hans barn

Også Walkers egen søn, den kendte konservative influencer Christian Walker, har taget offentligt afstand fra sin far.

Annonce:

'Hvordan kan du få dig selv til at lade, som om du er en god, kristen mand med gode værdier, når du har brugt hele dit liv på at ødelægge andres,' skrev sønnen for nylig på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aftenens rally blev afholdt i en våbenbutik ikke langt fra Atlanta, Georgia. Foto: Ritzau Scanpix

Selv afviser Herschel Walker alle anklager og har kaldt historien om, at han skal have betalt for en abort, for 'en direkte løgn'.

Det samme gentager Christi Roberts til aftenens rally.

- Jeg tror ikke på noget af det. Jeg synes, det er et desperat træk fra Warnocks kampagne, fordi de ved, at de er ved at tabe. Herschel Walker ville aldrig sige sådan noget. Han tror ikke på aborter.

Guds børn

Iført guldkæde og solbriller med guldstel synger Maurice Symonette slagsange, mens han løfter sit skilt med påskriften 'Sorte for Herschel' i vejret. Også han er glad for Walkers syn på abort.

Annonce:

- Jeg er her for at støtte Walker mod Warnock, der er for abort. Babyer har ingen rettigheder, hvis man spørger ham. Men det har de, og ingen har ret til at slå Guds børn ihjel, forklarer han til Ekstra Bladet, mens en sidemand iført rød Walker-kasket messende gentager 'that's right, that's right'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Maurice Symonette (tv.) har efterhånden deltaget i de fleste af Herschel Walkers vælgermøder. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis Raphael Warnock vinder over Herschel Walker, får Demokraterne et flertal på 51 pladser i Senatet mod Republikanernes 49.

Ender resultatet med en sejr til Walker - og dermed 50 pladser til hvert parti - er det den siddende vicepræsident, den demokratiske Kamala Harris, der får det sidste ord i det politiske tovtrækkeri i Senatet.

Stemmer døre

Den seneste uge har 39-årige Bryan Winkler gået fra dør til dør for at stemme dørklokker i håb om at overtale tvivlere på at stemme republikansk.

- Walker vil holde Joe Biden i skak, og vi skal kæmpe for det sidste sæde, uanset hvor tæt det bliver. Hvis der er bare én demokrat, der skifter side i løbet af perioden, kan vi få meget mere af vores politik igennem, siger han.

Alle er taget hjem: Han bliver på værelset

Trump i opsigtsvækkende afteninterview