Jubler efter 'total frifindelse': - Amerika er det bedste sted på jorden

En triumferede Donald Trump ankom søndag aften lokal tid til Det Hvide Hus få timer efter, at hans kampagne var blevet frikendt for at have konspireret med Rusland om at vinde præsidentvalget i 2016.

Trump besvarede ingen spørgsmål fra de ventede journalister, men sagde - to gange - at Amerika er det bedste sted på jorden.

- Jeg vil bare fortælle jer, at Amerika er det bedste sted på jorden. Det bedste sted på jorden, siger Trump, der også gav fotograferne 'thumbs up'.

En sejrsikker Donald Trump ankom søndag aften til Det Hvide Hus efter et weekendophold i Florida. Foto: Reuters

'Total frifindelse'

Trump sagde tidligere, at specialanklager Robert Muellers 22-måneder lange efterforskning endte med en 'total frifindelse'.

- Det var intet aftalt spil (’collusion’, red.) med Rusland, der var intet forsøg på at hindre efterforskningen, og det er en fuldstændig og total frifindelse, sagde præsidenten inden hjemrejsen fra Florida, hvor han havde tilbragt weekenden.

Trump har i hele forløbet afvist, at hans kampagne havde gjort noget forkert i forbindelse med præsidentvalget i 2016. Han har gentagne gange kaldt efterforskningen for en 'heksejagt'.

- Det er det mest latterlige, jeg nogensinde har hørt, sagde Trump søndag om de alvorlige anklager, som hans kampagne altså blev frifundet for.

Donald Trump gør klar til at stige om bord på Air Force One i Florida. Foto: Reuters

Efter ugers spekulationer blev Robert Muellers endelige rapport fredag sendt til den amerikanske justitsminister, William Barr. Barr forfattede et resume på fire sider med rapportens konklusioner, som blev offentliggjort søndag (læs brevet her - eksternt link).

Konklusionen angående konspiration med Rusland var klar:

'Den særlige anklagers efterforskning fandt ikke, at Trump-kampagnen eller nogen, der var associeret med den, konspirerede eller koordinerede med Rusland i dets bestræbelser på at påvirke USA's præsidentvalg i 2016’.

Rejser ikke tiltale

Men hvorvidt Trump ulovligt har forsøgt obstruktion under efterforskningen, er ifølge rapporten uklart.

'Den særlige anklager drog derfor ikke en konklusion - den ene eller den anden vej - om den undersøgte adfærd udgjorde obstruktion i forfatningens forstand', skriver Barr, der tilføjer, at justitsministeriet ikke finder grundlag for at rejse tiltale mod præsidenten i dette spørgsmål.

Justitsminister William Barr er fotograferet ved sit hjem i McLean, Virginia, efter en travl weekend på kontoret. Foto: AFP

Men Demokraterne mener ikke, at den Trump-udpegede justitsminister objektivt kan vurdere Rusland-undersøgelsen. Demokraterne har derfor krævet William Barr til høring i Kongressen.

- Justitsminister Barrs brev rejser flere spørgsmål, end det besvarer. På grund af Barrs tidligere partiskhed mod den særlige anklagers undersøgelse er han ikke en neutral observatør, og han kan ikke objektivt vurdere rapporten', skiver topdemokraterne Chuck Schumer og Nancy Pelosi i en fælles erklæring.

Demokraterne mener, at hele rapporten og dens underliggende tekster skal frigives.

Justitsminister William Barr har udsendt et resume på fire sider. Det er ikke nok, mener Demokraterne, der kræver hele rapporten offentliggjort. Foto: Reuters