Jubler over anholdelse af Sanjay Shah: 'Virkelig gode nyheder'

Danske politikere skjuler ikke deres begejstring over, at Sanjay Shah, der er tiltalt i sagen om svindel med udbytteskat, er blevet anholdt i Dubai

Fredag kom det frem, at Sanjay Shah, som er tiltalt for bedrageri af den danske statskasse for cirka 9,7 milliarder kroner, er blevet anholdt i Dubai.

Det skaber stor glæde hos danske politikere, som jubler over anholdelsen.

- Jeg er en meget glad justitsminister, siger Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

- Den danske statskasse er blevet snydt for et svimlende beløb, og det skal selvfølgelig ikke være muligt for formodede gerningsmænd at skjule sig i Mellemøsten og dermed undgå at blive stillet til ansvar i en dansk retssal, lyder det fra justitsministeren.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er også begejstret over anholdelsen.

- Anholdelsen af Sanjay Shah er på alle måder en glædelig nyhed, siger han i meddelelsen.

'Det var dog dejligt'

Det er ikke kun regeringen, som glæder sig over anholdelsen, også konservatives Rasmus Jarlov var hurtig ved tasterne, da nyheden kom ud.

'Virkelig gode nyheder. Må retfærdigheden ske fyldest,' skriver han på Twitter.

Karsten Lauritzen, der er tidligere skatteminister for Venstre, kommenterer ligeledes anholdelsen.

'Det var dog dejligt, at mange års arbejde for at stille de mistænkte for udbyttesvindlen for en dommer endelig bærer frugt,' skriver han på Twitter.

