Julian Assange slipper for fængsel i Sverige

Byretten i Uppsala afviser, at stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, skal fængsles in absentia i forbindelse med to sexanklager.

Det betyder efter alt at dømme, at den svenske domstol ikke vil begære ham udleveret fra Storbritannien.

Men domstolen mener, at der stadig er basis for at mistænke Assange for voldtægt, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Anklagen om sexovergreb på to svenske kvinder går tilbage til 2010. Her opholdt Assange sig i Sverige på et tidspunkt, hvor WikiLeaks offentliggjorde store mængder hemmeligstemplede oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Assange blev senere samme år tilbageholdt i Storbritannien, efter at han var blevet efterlyst af svensk politi.

Ifølge byretten i Uppsala vil en fængsling af Assange ikke kunne begrundes. Men der kan gennemføres afhøring af ham på grundlag af en europæisk forordning om efterforskning i kriminalsager.

BLÅ BOG: Julian Assange * Julian Paul Assange er født 3. juli 1971 i Australien. * Aktiv som hacker i slut-80'erne og bryder blandt andet ind i Nasa og Pentagons systemer. Modtager i 1992 en dom for hacking. * I 2006 er han med til at grundlægge hjemmesiden WikiLeaks, der har til formål at offentliggøre hemmeligt materiale i offentlighedens interesse. Assange er talsmand og chefredaktør. * WikiLeaks bliver for alvor kendt i 2010 med offentliggørelsen af en video af et amerikansk helikopterangreb på journalister og andre civile i Irak. USA vil retsforfølge Julian Assange. * I efteråret 2010 sigtes Julian Assange for sexovergreb mod to svenske kvinder. Sverige kræver ham udleveret fra Storbritannien, hvor han bliver anholdt og senere løsladt mod kaution. * Fra 2012 til 2019 er han i asyl på Ecuadors ambassade i London for at undgå udlevering. Den svenske sag lukkes i mellemtiden. * I april 2019 ophører asylet. Han anholdes og idømmes et års fængsel for brud på de britiske regler om kaution. * Maj 2019 genåbner den svenske sag. Kilder: TT, NTB, AFP, Reuters. Vis mere Luk

Et sådan forhør ville kunne gennemføres i London, hvor Assange er fængslet.

Den svenske anklagemyndighed besluttede i sidste måned at genåbne sagen mod ham om sexovergreb.

Mere presserende for Storbritannien er en anmodning fra USA om at få udleveret Assange. Her er der rejst et antal sigtelser mod ham for blandt andet spionage.

Assange søgte i 2012 beskyttelse på Ecuadors ambassade i London. Her opholdt han sig indtil 11. april i år. Efter ønske fra Ecuadors regering rykkede britiske politi ind i ambassaden og anholdt den 47-årige australier.

