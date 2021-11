Jurist advarede ministerium og styrelse om ulovlig ordre i asylsag

Jurist Adam Abdel Khalik gjorde gentagne gange i 2016 opmærksom på, at en instruks om at adskille alle asylpar, hvor mindst en var mindreårig, var 'klart ulovlig'.

Det skete første gang som ansat i Justitsministeriet, og også da han tre måneder senere skiftede til Udlændingestyrelsen.

Sådan lyder forklaringen fra Adam Abdel Khalik, som mandag vidner i rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Første gang og eneste gang, Adam Abdel Khalik, bliver involveret i sagen om asylparrene i Justitsministeriet, er 19. februar 2016. Det er vinterferie, og derfor er flere af cheferne på ferie.

Adam Abdel Khalik er på pågældende tidspunkt ansat i ministeriets stats- og menneskeretskontor.

Han bliver kontaktet af fuldmægtig Anna-Sophie Saugmann-Vasi, som vil have hjælp til at besvare en henvendelse fra Jyllands-Posten.

I et udkast til avisen, som han får fremvist, ser han, at ordningen med asylparrene fremgår undtagelsesfri - og at der altså ikke er lagt op til, at der skal ske individuelle vurderinger af parrene. Det bekymrer Adam Abdel Khalik.

Han ender med at ringe til Nina Holst Christensen, der er kommitteret i Justitsministeriet og har den juridiske kompetence i forhold til menneskeret og EU-ret. Hun er udsendt, så de taler kort i telefon.

- Jeg fortalte, at jeg var bekymret, og at den formulering, der var i udkastet til svar, altså lige var snæver nok.

- Nina svarede, at hun havde drøftet det med Lykke (Sørensen, afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, red.), og at der ville være en kattelem, og at der ville blive administreret lovligt.

- Og så skulle vi ikke gå så meget op i, hvad for nogle ord de brugte, forklarer Adam Abdel Khalik i Rigsretten.

Adam Abdel Khalik ligger sagen fra sig. Han siger, at han ikke har noget med den at gøre, før han måneder senere i juni 2016 begynder i Udlændingestyrelsen.

Her bliver han, en dag eller to efter at han er begyndt, opmærksom på, at sagen ikke er afsluttet, da han under et kontorarrangement for at ryste medarbejderne sammen, taler med sin nye chef.

- Jeg troede egentlig, at det her var passé, og at det var afsluttet. Det gik så op for mig, at det var det jo langtfra. Der var stadig par, som var adskilt efter instruksen, forklarer han.

Adam Abdel Khalik husker, at han under arrangementet får sagt til sin nye chef, at han mener, at ordningen 'er klart ulovlig'.

Men samtalerne slutter ikke her. Ifølge Adam Abdel Khalik fortsætter drøftelser i styrelsen, fordi det stadig er uafklaret, hvilke retningslinjer Udlændingestyrelsen skal administrere efter.

Flere gange advarer Adam Abdel Khalik om muligheden for, at adskillelserne, der foregår, er ulovlige.

På et tidspunkt havde han en samtale med direktør Tanja Franck i styrelsen. Her udbryder han, at 'det var utroligt at høre jurister sidde og forsvare en klart ulovlig ordning'. Det måtte jeg ikke sige, sagde Tanja Franck.