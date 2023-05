Justitsminister: Det skal ikke kunne betale sig

Har du erfaringer med vanvidskørsel? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt journalisten her.

Over et år er der gået, siden daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) underskrev en udleveringsaftale mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater i marts 2022.

Håbet var, at aftalen ville bidrage til at få to formodede gerningsmænd til Danmark: den hovedmistænkte i udbytteskattesagen og den formodede vanvidsbilist, der i 2019 påkørte den 35-årige politibetjent Magnus Buhl Hansens bil, hvorefter han døde på stedet.

Det udtalte Hækkerup i en pressemeddelelse udsendt efter underskrivelsen.

Annonce:

Men efter det i starten af april lød, at Dubai nu vil udlevere den svindelmistænkte Sanjay Shah, sidder Magnus Buhl Hansens mor, Britta Buhl, tilbage med en følelse af, at den formodede vanvidsbilist, der forårsagede hendes søns død, er glemt, og at man fra politisk hånd ikke gør nok for at få ham udleveret til retsforfølgelse.

- Man tænker kun på alle de milliarder, han (Sanjay Shah, red.) har snydt Danmark for. Man tænker ikke på, at der er en anden én, der har snydt mig for min søn, siger Britta Buhl til Ekstra Bladet.

'Har slået et uskyldigt menneske ihjel'

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har ikke ønsket at medvirke i et interview. Justitsministeriet har i stedet sendt et skriftligt svar.

'Vanvidskørsel er foragt for liv, og jeg føler dybt for de pårørende i den her forfærdelige sag, hvor en vanvidsbilist har slået et uskyldigt menneske ihjel. Jeg kan forsikre om, at de danske myndigheder stiller sig fuldt til rådighed for de emiratiske myndigheders behandling af anmodningen om udlevering til Danmark,' lyder det fra ministeren.

Annonce:

Han udtaler desuden, at Rigsadvokaten løbende er i kontakt med myndighederne i emiraterne. 'Blandt andet for at sikre at den danske anklagemyndighed på bedst mulig måde understøtter sagen.'

'Et godt samarbejde'

I det skriftlige svar skriver Justitsministeriet, at 'de danske myndigheder har et godt samarbejde med myndighederne i emiraterne'.

'Det er et samarbejde, der blandt andet bygger på respekt for, at det ikke er det danske retssystem, der fungerer i Dubai, men deres eget,' udtaler ministeren.

Han udtaler desuden, at 'sagen om den formodede gerningsmand bag den tragiske dødsulykke er en højt prioriteret sag', hvorfor han kan forsikre om, at 'de danske myndigheder stiller sig fuldt til rådighed for de emiratiske myndigheders behandling af anmodningen om udlevering til Danmark'.

'Da der er tale om en verserende straffesag, kan jeg ikke blive mere konkret, men jeg kan forstå, at den formodede gerningsmand i 2021 er blevet underlagt et udrejseforbud i de Forenede Arabiske Emirater.'

Slutteligt lyder det, at ministeren følger sagen fra Langebro tæt.

Annonce:

'For det skal ikke kunne betale sig for formodede gerningsmænd at forsøge at skjule sig i andre lande for at undgå at blive retsforfulgt og stillet for en dansk domstol.'

Forsvarer: Stadig i kontakt

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tiltaltes forsvarsadvokat Anders Schønnemann. I en sms skriver han, at han er stadig er i kontakt med den tiltalte.

'Men jeg ønsker fortsat ikke at udtale mig til sagen, mens udleveringsspørgsmålet pågår,' skriver han.

Læs her hvordan familien fik at vide, at Magnus Buhl Hansen var blevet dræbt.