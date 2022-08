Justitsminister får dødstrusler

Mandagens ransagning af Donald Trumps hjem i Florida har skabt voldsom vrede blandt republikanere, der beskylder demokraterne for at bruge myndighederne til politisk chikane

Det skaber opstandelse, når man ransager en tidligere amerikansk præsidents hjem, som FBI mandag gjorde i tilfældet Donald Trump.

Hvis ikke justitsminister Merrick Garland og FBI-direktør Christopher Wray vidste det på forhånd, så ved de det nu, efter at de begge ifølge Fox News har oplevet en stor stigning i antallet af dødstrusler.

Donald Trump befandt sig i New York, da hans hjem i Florida blev ransaget – han skulle afhøres i en anden sag, der omhandler hans firma, Trump Organization.

Donald Trump nægter at udtale sig

Men han fik hurtigt hidset sine følgere op via Truth Social, hans eget sociale medie, hvor han skrev, at hans hjem var blevet ’belejret, endevendt og besat’, og at sådan noget kun sker i en bananrepublik.

Derefter kastede republikanske politikere sig over Garland og Wray.

Frygter vold

Krav er fremsat om, at Garland og Wray straks fortæller alt om, hvad man søgte på Mar-a-Lago, ligesom ordet ’rigsret’ dukker op, da republikanerne mener, at demokraterne bruger myndighederne til politisk chikane.

Christopher Wray er indsat som FBI-direktør af Trump selv – efter at den tidligere præsident havde fyret først James Comey, derefter Andrew McCabe, der blot fik 85 dage i jobbet.

Christopher Wray, direktør i forbundspolitiet FBI. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

Kritik og trusler hagler nu ned over begge. Hvilket bekymrer i den demokratiske lejr, der frygter en gentagelse af 6. januar, hvis Trump stiller op i 2024.

– Det står klart, at republikanerne har indset, at de ikke længere kan vinde valg med stemmer, så de udøver et pres for at vinde valg via vold, og de lægger grundlaget for den vold lige nu, siger for eksempel kongresmedlemmet Eric Swalwell (D) til MSNBC.

FBI søgte ifølge amerikanske medier efter dokumenter, deriblandt angiveligt fortrolige, som Trump tog med fra Det Hvide Hus, da han forlod stedet efter hans følgeres storm på Kongressen 6. januar 2021.