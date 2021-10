Justitsminister får ikke slettet sine sms'er automatisk

Justitsminister Nick Hækkerups (S) telefon har ikke været indstillet til automatisk at slette sms'er. Det oplyser Justitsministeriet i en mail.

Ministeriet oplyser i samme ombæring, at indstillingen med automatisk sletning af sms'er har været anvendt på visse ansattes telefoner - heriblandt departementschef Johan Kristian Legarth.

I mailen fra ministeriet siger Nick Hækkerup desuden, at han ikke vil svare på, om han er blevet rådgivet til at slette sms'er efter 30 dage.

- Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg ikke vil gå nærmere ind i, hvorvidt jeg er blevet rådgivet til automatisk at slette sms’er, siger han i mailen.

Det kom for nylig frem, at statsminister Mette Frederiksens (S) telefon har været indstillet til automatisk at slette sms'er efter 30 dage.

Det samme er tilfældet for Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Ifølge statsministeren er ordningen blevet indført af sikkerhedsmæssige årsager. Det står dog endnu ikke klart, præcis hvilken afdeling af Statsministeriet der har anbefalet den, og hvornår telefonen automatisk er blevet indstillet til at slette sms'er.

Justitsministeriet håndterer ofte følsomme oplysninger - også af national sikkerhedskarakter. For eksempel ligger Politiets Efterretningstjeneste (PET) under ministeriet og refererer dertil.