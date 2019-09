Justitsminister lover hurtig ændring af regler om hjemløselejre

Efter efterårsferien vil regeringen og de tre støttepartier sammen se på reglerne for hjemløselejre i det offentlige rum.

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i en skriftlig udmelding.

- Jeg synes, vi skal tænke på de hjemløse, der er tvunget til at overnatte udenfor i de kolde måneder, vi står overfor.

- Derfor er der brug for, at vi hurtigt præciserer reglerne, så de udelukkende rammer dem, der laver permanente lejre og skaber utryghed.

Da der ikke er tale om en lovændring, så vil nye regler formentlig kunne træde hurtigt i kraft, lyder det.

Den 1. april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum.

Ordensbekendtgørelsen blev ændret, så hjemløse i lejre, der blev set som utryghedsskabende, kunne straffes med bøde. Bødestraffen blev fastsat til 1000 kroner.

Den 23. september blev to hjemløse mænd frifundet for at have skabt en lejr, da de overnattede på gaden nær Rundetårn i København.