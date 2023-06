Justitsminister om Paludan-påbud: Har ingen holdning

Justitisminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke forholde sig til politets vurderinger i sagen om Paludans Folkemøde-påbud. Han anerkender dog, at det er et dilemma

Politiets øverste chef, justitsminister Peter Hummelgaard (S), har ingen holdning til politiets vurdering om, hvorvidt Stram Kurs-lederen, Rasmus Paludan, skal have lov til at deltage i demokratiets fest på årets folkemøde.

Således lød det adskillige gange fra landets justitsminister, da Ekstra Bladet mødte ham på Folkemødet torsdag.

- Generelt vil jeg sige, at det jo selvfølgelig altid er et grundlæggende dilemma. Som samfund har vi jo nogle klare principper og nogle klare rettigheder, om at man må færdes og ytre sig frit.

- På den anden side har vi et afvejet hensyn til både den enkeltes sikkerhed, men også omgivelsernes sikkerhed, udtalte Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

- Og det er jo den politifaglige vurdering, som politiet sammen med efterretningstjenesten har vurderet, og det har jeg ikke nogen holdning til.

Foto: Jonas Olufson

Tillid til politiet

- Flere mener jo, herunder Liberal Alliance, at man giver efter for voldsmandens veto, og at det er demokratiundergravende. Men det synes du ikke, eller hvad?

- Nej, men som sagt har jeg ikke nogen holdning til den konkrete politifaglige vurdering i den her sag.

- Men det er jo rigtigt nok, at der er et dilemma i, at der på den ene side er et hensyn til en grundlæggende frihedsrettighed, som vi alle nyder godt af, men på den anden side jo også hensynet til både den enkeltes og omgivelsernes sikkerhed.

- Fordi det er jo den afvejning, som politiet med inddragelse af efterretningstjeneste skal lave. Og det har jeg tillid til, at de selv ud fra en politifaglig vurdering skønner rigtigt.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Igen ingen holdning

- Men tror du, at det gør nogen forskel, om Rasmus Paludan han opholder sig herinde, eller om han står 100 meter væk? Når vi tænker sikkerhedsmæssigt.

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Det vil jeg helt og aldeles lade politiet vurdere, hvad de opfatter som værende sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Okay. Har du så som justitsminister nogen holdning til, at der er blevet sagt, at man ikke havde ressourcer til det (beskyttelse af Paludan, Red.), men alligevel har man så ressourcer til både at frihedsberøve ham og samtidig stå og holde øje med ham, der hvor han står nu?

- Jeg har igen ikke nogen holdning til den konkrete politioperation, der er forbundet med det her.

- Men jeg anerkender, at det selvfølgelig er et dilemma. Men jeg har meget stor tillid til den politifaglige vurdering.