Justitsminister vil anonymisere sundhedsansatte og betjente

Det skal fremover være lettere for en gruppe af offentligt ansatte at få deres navne streget over med en sort tusch, når borgere søger aktindsigt.

Det er ambitionen hos justitsminister Nick Hækkerup (S).

Regeringen lægger op til at ændre lovgivningen, så navne på eksempelvis ansatte i fængsler, politi og sundhedsvæsenet i videre udstrækning end nu kan undtages fra retten til aktindsigt.

- Det er helt uacceptabelt, hvis aktindsigt kan udnyttes til at chikanere og intimidere offentligt ansatte. Og efter min mening tager de nuværende regler ikke tilstrækkeligt hensyn til visse gruppers sikkerhed.

- Det skal vi have gjort noget ved, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

En undersøgelse fra Fængselsforbundet viste sidste år, at omkring halvdelen af de adspurgte medlemmer har oplevet, at indsatte får udleveret navne gennem aktindsigt.

Tal fra Rigspolitiet peger ifølge pressemeddelelsen også på en stigning i antallet af aktindsigter i medarbejdernes personalesager.

Det skal nu drøftes, hvordan lovgivningen kan ændres.

Det skal ske i forbindelse med, at Folketingets partier skal drøfte ændringer af offentlighedsloven.

Justitsministeren forventer at invitere partier til drøftelser om sagen inden sommerferien, fremgår det af pressemeddelelsen.

Meldingen fra ministeren kommer, samtidig med at et borgerforslag om netop navnebeskyttelse af offentligt ansatte ifølge dr.dk har rundet 33.000 underskrifter.

Hvis det når op på 50.000 underskrifter, skal det drøftes i Folketinget.

I 2019 blev den 58-årige læge Charlotte Asperud dræbt af en tidligere patient.

Hun var en del af et lægeteam, der fem år forinden tvangsindlagde gerningsmanden.

Manden blev idømt forvaring på ubestemt tid.