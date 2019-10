Justitsministeren underskriver særaftale med Eurojust

Mandag formiddag har justitsminister Nick Hækkerup (S) på Danmarks vegne underskrevet en særaftale med Eurojust, der er et samarbejde mellem anklagemyndigheder i EU's medlemslande.

Aftalen betyder, at Danmark også fremover kan deltage i det retlige samarbejde - som tredjeland - når en ny forordning træder i kraft 12. december.

Forordningen gør samarbejdet overstatsligt. Dermed kan Danmark på grund af retsforbeholdet ikke længere deltage som fuldgyldigt medlem.

Med underskriften mandag kan Danmark dog fortsat drage fordel af samarbejdet med Eurojust og udveksle informationer.

Særaftalen betyder, at Danmark får et kontor med en fast repræsentant, en vicerepræsentant og en assistent - som et tredjeland - hos Eurojust i Haag.

Blandt de med omtalte sager, hvor danske myndigheder har samarbejdet med andre medlemslande via Eurojust, er hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial og "Operation Hvepsebo" om menneskehandel.