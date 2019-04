Justitsministerium afviser at udlevere fuld Mueller-rapport

Det amerikanske justitsministerium afviser en stævning fra retsudvalget i Repræsentanternes Hus om at få udleveret hele Mueller-rapporten, og kalder den "forhastet og unødvendig".

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse natten til lørdag dansk tid.

Demokraterne i USA er ikke tilfredse med, at de kun har fået lov til at se en redigeret version af den længe ventede rapport fra Robert Mueller.

Derfor har formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, fredag stævnet justitsministeriet for at få den fulde rapport udleveret senest 1. maj.

OVERBLIK: Mueller brugte 22 måneder på Rusland-undersøgelse Siden maj 2017 har den særlige anklager Robert Mueller undersøgt, om der var russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016. Han har også undersøgt om den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, i så fald skulle have noget med den indblanding at gøre. Torsdag er den 448 sider lange rapport blevet offentliggjort. Herunder kan du læse om baggrunden for den omfattende undersøgelse. 2016: * I slutningen af juli begynder det amerikanske forbundspoliti (FBI) at undersøge mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i USA. * Det sker, efter at WikiLeaks offentliggør 20.000 hackede e-mails fra Det Demokratiske Partis Nationale Komité (DNC). * I november vinder Donald Trump præsidentvalget over Hillary Clinton. 2017: * I januar hævder den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav ordre til at sabotere Hillary Clintons chancer for at blive præsident via hacking og manipulation på sociale medier. * Repræsentanternes Hus beslutter i samme måned at undersøge påstande om mulig kontakt mellem Rusland og Donald Trump samt Trumps medarbejdere forud for præsidentvalget i USA. * I maj bliver den tidligere FBI-chef Robert Mueller udpeget til særlig anklager og leder af Rusland-undersøgelsen. 2019: * Den 22. marts bliver Rusland-undersøgelsen formelt afsluttet efter 22 måneder. Robert Mueller afleverer rapporten til justitsminister William Barr. * Justitsminister William Barr sender den 24. marts et kortfattet brev med nogle af konklusionerne i undersøgelsen til politikere i Kongressen. Muellers rapport konstaterer, at der var russisk indblanding i valgkampen, men det er ikke konkluderet, om Trump og hans kampagne har begået en forbrydelse. * En redigeret udgave af den fulde rapport bliver offentliggjort 18. april. Kilder: AFP, Reuters. Vis mere Luk

Den særlige anklager Robert Mueller har de sidste to år blandt andet undersøgt, hvorvidt USA's præsident, Donald Trump, i 2016 samarbejdede med Rusland i valgkampen mod Hillary Clinton.

Kerri Kupec, der er talsmand for ministeriet, afviser den demokratiske stævning.

- Nadlers stævning er forhastet og unødvendig. Ministeriet vil fortsætte arbejdet med Kongressen og imødekomme dets legitime forespørgsler i tråd med loven og den udøvende gren af regeringens anerkendte interesser, siger hun i meddelelsen.

Rapporten trækker flere tråde mellem Trumps stab og russere. Der er dog ikke beviser for, at Trump har haft et decideret samarbejde med Rusland.

Trumps kritikere har i stedet i høj grad fokuseret på, om præsidenten har forsøgt at forstyrre Muellers undersøgelse.

Den demokratiske senator Elizabeth Warren opfordrer Repræsentanternes Hus til at tage de indledende skridt til at føre en rigsretssag mod præsident Trump.

Hun er den første af kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020, der råber op på baggrund af den tilgængelige udgave af rapporten.

Warren skriver på Twitter, at det vil være skadeligt at "ignorere en præsidents gentagne forsøg på at forhindre en undersøgelse af hans illoyale handlinger".

Republikanerne har kaldt rapporten en sejr for Trump. Men det er ikke kun blandt Demokraterne, at der på baggrund af rapporten udtrykkes kritik af præsidenten.

Den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney skrev fredag på Twitter, at Trumps illoyalitet er "kvalmende".

Ifølge Romney er det "gode nyheder", at der ikke har været tilstrækkeligt med beviser for, at Trump har samarbejdet med Rusland.

- Men jeg får kvalme over den omfangsrige og gennemtrængende illoyalitet og vildledning, som er begået af individer i landets højeste embeder, herunder præsidenten, skriver han.

Siden torsdagens offentliggørelse af rapporten er antallet af amerikanere, der støtter præsident Trump, faldet med tre procent i meningsmålinger.