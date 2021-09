Justitsministerium sagsøger Texas over omstridt abortlov

Texas bliver sagsøgt af det amerikanske justitsministerium.

Det sker, efter at delstaten har indført USA's mest restriktive abortlovgivning, som forbyder abort, så snart der kan spores hjerteaktivitet, hvilket ofte er omkring seks uger inde i en graviditet.

Loven undtager ikke graviditeter efter voldtægt og incest.

Justitsministeriet har vurderet, at den omdiskuterede lov er i strid med den amerikanske forfatning, og på den baggrund har ministeriet besluttet at sagsøge delstaten.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Artiklen fortsætter under billedet...

USA's justitsminister, Merrick Garland, fremlagde søgsmålet ved et pressemøde torsdag. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Udtrykker bekymring

Torsdag har den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, præsenteret søgsmålet på et pressemøde.

Her kalder han lovgivningen for 'tydeligt forfatningsstridig', mens han samtidig udtrykker bekymring for, at andre stater vil indføre lignende lovgivninger.

Ifølge nyhedsbureauet AP har der længe været pres på justitsministeriet for at skride til handling.

Herunder fra USA's præsident, som blandt andet har kaldt loven for 'ekstrem' og 'forfærdelig'.

- Denne ekstreme lov i Texas er en åbenlys krænkelse af den forfatningssikrede ret, har Joe Biden tidligere udtalt.

Den restriktive abortlov fik grønt lys ved en føderal appeldomstol i august, og den trådte i kraft 1. september i år.