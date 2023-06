K-profil ville 'gøre alt for at hjælpe' ansatte: Men hun har blokeret dem

Blokeret dialog: Flere tidligere ansatte undrer sig over, at Pernille Weiss siger, at hun vil 'gøre alt for at hjælpe tidligere medarbejdere' - hun har nemlig blokeret dem

Ved du noget? Kontakt journalisten her. Alle henvendelser behandles fortroligt.

'Jeg vil gøre alt, jeg kan få lov til for at hjælpe de tidligere medarbejdere.'

Så klar var beskeden fra Pernille Weiss, de konservatives medlem af Europa-Parlamentet, til Ekstra Bladet efter afsløringen af det ulidelige arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles.

Men det er en besked, som en række af hendes tidligere ansatte i den grad undrer sig over.

Hjælpen fra Pernille Weiss har nemlig indtil videre bestået i, at hun har blokeret dem på sociale medier.

Det bekræftes af screenshots og videomateriale, som Ekstra Bladet har set fra flere tidligere ansatte.

Ville ikke undskylde

Weiss' formulering faldt, da Ekstra Bladet spurgte hende, om hun ville beklage over for sine tidligere ansatte. Til det lød svaret:

Annonce:

'Som leder siden jeg var 25 år, har jeg altid gjort mig umage med at sikre trivsel og udvikling for den enkelte og for alle. Derfor vil jeg også gøre alt jeg kan få lov til for at hjælpe de tidligere medarbejdere - selvom de ikke klagede hverken til mig eller Europa-Parlamentet, dengang de arbejdede for mig'.

Flere af Pernille Weiss' tidligere ansatte, som Ekstra Bladet har talt med, fortæller, at Pernille Weiss ikke har rakt ud til dem - hverken før eller efter afsløringen kom frem.

Pernille Weiss, medlem i Europa-Parlamentet for de konservative, blev tirsdag morgen bedt om at trække sig fra sin post af partiets top af både partiets formand og partiets forretningsudvalg.

Opfordringen kom, efter at de konservative tirsdag har meldt ud, at Pernille Weiss ikke vil blive genopstillet for partiet på grund af sin ageren over for ansatte i Bruxelles.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Pernille Weiss bør tage sit gode tøj og forlade Bruxelles, mener partiformand Søren Pape Poulsen, der hørte rygter om europaparlamentarikerens adfærd allerede i marts sidste år Pernille Weiss bør tage sit gode tøj og forlade Bruxelles, mener partiformand Søren Pape Poulsen, der hørte rygter om europaparlamentarikerens adfærd allerede i marts sidste år

Brutal leder

Ekstra Bladet kunne tirsdag afsløre beretninger fra en række tidligere ansatte, der alle har oplevet en brutal ledelsesstil, hvor Weiss blandt andet har ydmyget ansatte og råbt ad dem.

Annonce:

Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar til sagen fra Pernille Weiss torsdag aften, da hun troppede op til de konservatives hovedbestyrelsesmøde torsdag aften på Christiansborg i København.

Pernille Weiss forlod lokalet i al hast, da mødet sluttede, og ønskede ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Ekstra Bladet har efterfølgende skrevet til Pernille Weiss og spurgt, hvorfor hun har blokeret en række tidligere ansatte, og hvordan hun har tænkt sig at hjælpe de tidligere ansatte.

Pernille Weiss har ikke besvaret henvendelsen.