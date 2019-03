Kæmpe brexit-demo i London: En million i gaderne

En brexit-demonstration er lørdag eftermiddag på vej igennem London.

Demonstrationen med titlen 'Folkets Afstemning' begyndte klokken 13 og går fra Hyde Park igennem det centrale London og slutter ved det britiske parlament klokken 15.

Ifølge britiske The Mirror er en million mennesker lørdag mødt op for at deltage i demonstrationen.

Et modelhoved af Theresa May er blandt protesterne ved demonstrationen. Foto:Ritzau Scanpix/ Henry Nicholls

Lad det være op til vælgerne, står der på skiltet. Demonstranterne ønsker en ny afstemning om brexit. Foto:Ritzau Scanpix/Henry Nicholls

Over hundredtusinde deltagere forventes at deltage i marchen igennem London. Foto:Ritzau Scanpix/Dylan Martinez

Blandt talerne ved demonstrationen er Londons borgmester, Sadiq Khan, komikeren Sandi Toksvig og den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon.

Labours stedfortrædende leder, Tom Watson, talte på scenen, efter han vandrede med folket gennem gaderne. Han kaldte på en ny afstemning, som skal genforene landet og afgøre deres fremtid sammen.

- Premierministeren påstår, at hun taler for Storbritannien. Nå, så kig ud af vinduet, premierminister. Træk dine gardiner fra. Tænd for dit tv. Se den store mængde af mennesker her i dag. Det her er folket. Theresa May; du taler ikke for os, sagde han ifølge The Guardian fra scenen.

Han henviste til, at man kun opnår et resultat, ved at alle står sammen.

- Det er på tide at sige med en samlet stemme: lad folket bestemme. Premierminister, du har mistet kontrollen. Lad folket tage kontrollen tilbage, afsluttede han.

Det lægger et yderligere pres på Labours leder, Jeremy Corbyn, der længe har været tavs omkring hans holdning til en ny brexit-afstemning, inden den mulige tredje afstemning om premierministerens aftale i næste uge.

Det skriver den engelske avis The Guardian, der følger marchen igennem London.

En gruppe af venstreorienterede politikere, fagforeningsfolk og modstandere af brexit har samlet sig i en gruppering ved marchen. Gruppen er støttet af forskellige organisationer, mindre arbejderpartier i England og fremtrædende medlemmer af parlamentet for Labour.

Elena Remigi, der er en af de EU borgere, der stadig er i et limbo, har udtalt, at hun 'marcherer for fremtiden i det land, hun kalder sit hjem'.

Den tidligere leder af det euroskeptiske parti Ukip, Nigel Farage, der stod bag 'leave'-kampagnerne, deltager samtidig i en march fra den nordengelske by Linby ved Nottingham i dag. Marchen forventer at ankomme til London 29. marts, som var den oprindelige brexit-dag.

Nigel Farage har udtalt til de 200 tilhørere, at dem, der har samlet sig i brexit-marchen, ikke repræsenterer flertallet, skriver The Guardian.

Hans moddemonstration har som formål at gøre opmærksom på, at der var flertal for at forlade EU.

Londons borgmester, Sadiq Khan, skriver på twitter, at 'nok er nok, det er på tide at lade det britiske folk få det sidste ord i brexit'.

And we're off!



Here in London, thousands of people from across our city and country have come together with @peoplesvote_uk to send a clear message:



Enough is enough - it's time to give the British public the final say on Brexit. #PeoplesVote #PutItToThePeople pic.twitter.com/wJzXF4UB6N — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 23. marts 2019

Storbritianien skulle efter planen forlade EU om seks dage - 29. marts.

Men det ser nu ud til, at Storbritannien enten forlader EU med en aftale den 22. maj eller uden en aftale den 12. april.