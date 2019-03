Kæmpe brexit-demo i London: Tusindvis på gaderne

Over hundredtusinde mennesker forventes at deltage i en brexit-demonstration, der lørdag eftermiddag er på vej igennem London.

Demonstrationen med titlen 'Folkets Afstemning' begyndte klokken 13 og går fra Hyde Park igennem det centrale London og slutter ved det britiske parlament klokken 15.

Et modelhoved af Theresa May er blandt protesterne ved demonstrationen. Foto:Ritzau Scanpix/ Henry Nicholls

Lad det være op til vælgerne, står der på skiltet. Demonstranterne ønsker en ny afstemning om brexit. Foto:Ritzau Scanpix/Henry Nicholls

Over hundredtusinde deltagere forventes at deltage i marchen igennem London. Foto:Ritzau Scanpix/Dylan Martinez

Blandt talerne ved demonstrationen er Londons borgmester, Sadiq Khan, komikeren Sandi Toksvig og den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon.

Labours stedfortrædende leder, Tom Watson, skal tale til sidst, og han forventes at sige, at han vil have en ny folkeafstemning.

Det lægger et yderligere pres på Labours leder, Jeremy Corbyn, der længe har været tavs omkring hans holdning til en ny brexit-afstemning, inden den mulige tredje afstemning om premierministerens aftale i næste uge.

Det skriver den engelske avis The Guardian, der følger marchen igennem London.

En gruppe af venstreorienterede politikere, fagforeningsfolk og modstandere af brexit har samlet sig i en gruppering ved marchen. Gruppen er støttet af forskellige organisationer, mindre arbejderpartier i England og fremtrædende medlemmer af parlamentet for Labour.

Elena Remigi, der er en af de EU borgere, der stadig er i et limbo, har udtalt, at hun 'marcherer for fremtiden i det land, hun kalder sit hjem'.

Den tidligere leder af det euroskeptiske parti Ukip, Nigel Farage, der stod bag 'leave'-kampagnerne, deltager samtidig i en march fra den nordengelske by Linby ved Nottingham i dag. Marchen forventer at ankomme til London 29. marts, som var den oprindelige brexit-dag.

Nigel Farage har udtalt til de 200 tilhørere, at dem, der har samlet sig i brexit-marchen, ikke repræsenterer flertallet, skriver The Guardian.

Hans moddemonstration har som formål at gøre opmærksom på, at der var flertal for at forlade EU.