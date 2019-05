Kæmpe cpr-læk i kommune: 1700 borgeres private oplysninger lagt ud

Et sikkerhedsbrud hos Herning Kommunes it-afdeling betyder, at borgernes oplysninger kan være blevet misbrugt

I dag modtog mange borgere i Herning Kommune en særdeles kedelig mail i deres E-boks.

Her kunne kommunen it-afdeling meddele, at 1700 personers personfølsomme oplysninger har ligget frit tilgængeligt for alle i et Excel-ark i ni måneder efter et it-systemskifte i kommunen.

Der er tale om cpr-numre, stillingsbetegnelser, tiltrædelses- og fratrædelsesdatoer fra folk, der har haft en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen. Oplysningerne har været offentligt tilgængelige i perioden 3. august 2018 til 5. april 2019.

Kontakt politiet

It-afdelingen i Herning Kommune oplyser samtidigt, at 'risikoen for at cpr-numre er blevet misbrugt, er minimal'. Dog erkender kommunen, at den tilgængelige data er blevet set af udefrakommende.

'Dit CPR- nummer, stillingsbetegnelse tiltrædelses/fratrædelses dato har været tilgængelig sammen med 1700 andres i et Excelark. Arket har været tilgået få gange viser loggen,' lyder det i brevet.

'Hvis du har oplevet mistænkelige ting omkring dine personlige oplysninger inden for den seneste tid, og har du mistanke om, at det kan relatere sig til sikkerhedsbruddet hos Herning Kommunes it-leverandør, så bør du kontakte politiet,' opfordrer kommunen efterfølgende de berørte borgere.

Privatliv krænket

En af de personer, der torsdag har modtaget det foruroligende brev, er 40-årige Helle Maagaard fra Herning. For år tilbage arbejdede hun for kommunen, og nu frygter hun, at hendes private oplysninger kan være blevet misbrugt.

- De skriver, at det her læk skyldes et hul, der er kommet, efter de har skiftet it-system. Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har fulgt op på det i ni måneder. Der er jo nogle, som har tjekket mine oplysninger, skriver de i brevet - det ved jeg jo ikke, hvem er, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg føler, at mit privatliv er blevet krænket. Det er ret ubehageligt, må jeg indrømme, tilføjer Helle Maagaard, der tidligere har været ansat som hjemmesygeplejerske i Herning Kommune.

Hendes tidligere arbejdsgiver skriver, at de personfølsomme oplysninger med stor sandsynlighed ikke er blevet misbrugt, men det giver hun ikke meget for.

- Det kan jeg da ikke bruge til ret meget. Det er for at feje foran egen dør, at de skriver det, for det ved de jo ikke. Falder mine oplysninger i de forkerte hænder, kan der hurtigt ske et eller andet. Det er jeg ret bekymret over.

Derfor har Helle Maagaard tænkt sig at klage over kommunen, fortæller hun.

- Jeg har snakket med min familie om det, og vi er enige om, at jeg vil klage til Datatilsynet. Hvis nogen har fået fat i mine oplysninger, kan de jo bruge dem i flere år, og det vil jeg ikke finde mig i, at kommunen ikke vil tage ansvar for.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Herning Kommune.