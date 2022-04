Kæmpe kaos før topmøde

Onsdag aften mødes G20-medlemslandene til et topmøde i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C.

Forud for mødet har der været en del kaos, da det fortsat er uvist, om Rusland vil deltage i mødet, og hvordan de øvrige medlemslande vil reagere på den russiske tilstedeværelse.

Det skriver Reuters.

USA har opfordret til, at Rusland bliver udelukket fra G20 på grund af krigen i Ukraine, men ikke alle lande er enige.

Kina og Indonesien er blandt de lande, der ønsker at beholde Rusland som G20-medlem. Men amerikanerne presser på.

- Præsident Biden (Joe, red.) har gjort det klart, at Rusland ikke kan fortsætte i de finansielle institutioner, som om intet er sket, sagde den amerikanske finansminister, Janet Yellen, tidligere på måneden ifølge Reuters.

- Biden har opfordret til, at Rusland fjernes fra G20, og jeg har gjort det klart for mine kolleger i Indonesien, at vi vil droppe en række møder, hvis russerne er der.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Præsident Biden vil smide Rusland på porten. Foto: Chip Somodevilla/Ritzau Scanpix

Planlægger protest

Ifølge Reuters planlægger flere vestlige medlemslande at protestere, hvis Rusland deltager ved mødet.

Her vil nationerne altså forlade G20-mødet, hvis Rusland deltager.

Onsdag eftermiddag har den franske finansminister, Bruno Le Maire, fortalt sine G20-kolleger, at Rusland ikke kommer til at deltage ved mødet.