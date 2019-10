Kæmpe kovending: Briterne skal til valg

Der skal med meget stor sandsynlighed være parlamentsvalg i Storbritanien.

Det står klart efter forslaget er blevet stemt igennem tirsdag. Hvis alt går som planlagt skal valget stå 12. december. Premierminister Boris Johnson gav en kort kommentar, før han forlod underhuset.

- Det bliver et hårdt valg, men vi vil gøre det bedste, vi kan, siger han.

Premierministeren forsøgte også mandag at få et parlamentsvalg. Den afstemning faldt dog til jorden, da han ikke kunne få de nødvendige stemmer.

Samlet har Boris Johnson forsøgt at få udskrevet valg tre gange tidligere, men nu er altså lykkedes med hjælp fra Labour. Forslaget blev stemt igennem med 418 stemmer for og 20 stemmer imod.

Forslaget skal stadig igennem Overhuset, men det forventes ikke, at der vil være nogen protester.

Et valg vil samtidig sætte brexit på pause. Valgets udfald kommer til at have stor betydning for, hvordan brexit vil ende.