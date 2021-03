Kæmpe maske-skandale: Kræver underskrift fra alle partimedlemmer

To folkevalgte tyske politikere er under kraftig mistanke for at have tjent millioner på coronakrisen

I Tyskland er regeringspartiet CDU havnet midt i et stormvejr.

Det sker efter stribevis af afsløringer om, at to politikere har tjent store summer på at hjælpe private firmaer med at købe og sælge mundbind under coronakrisen.

Begge politikere er konservative medlemmer af Forbundsdagen, og én er partifælle til kansler Angela Merkel.

Skriv under

Nu kræver partitoppen ifølge Bild, at alle medlemmer af CDU og det bayerske søsterparti CSU underskriver en erklæring, hvor de på tro og love tilkendegiver, at de ikke har tjent eller vil tjene penge på coronaprodukter under pandemien.

Underskriften skal falde inden fredag klokken 18.

'I 2020/2021 vil jeg ikke have nogen økonomiske fordele, hverken direkte eller gennem virksomheder, fra køb eller salg af medicinsk udstyr,' lyder det blandt andet i erklæringen.

Trækker sig

Mandag trak den ene af de to skandaleramte politikere sig ved at nedlægge sit mandat.

- Det sker for at afværge yderligere skade for mit parti, siger politiker Nikolas Löbel ifølge Flensborg Avis.

Löbels firma har ifølge tyske medier tjent op mod to millioner kroner på at formidle kontrakter mellem en leverandør og to private virksomheder, der sælger mundbind.

Også næstformanden for CDU/CSU-gruppen i Forbundsdagen Georg Nüßlein er under mistanke for korruption. Anklagemyndigheden efterforsker ham således i en lignende sag om grov korruption.

Nüßlein trak sig tidligere på ugen fra sin post.

Valg i weekenden

Den politiske skandale kommer på et særdeles uheldigt tidspunkt for de to partier. I weekenden afholdes der nemlig delstatsvalg i Tyskland.

Ifølge Der Spiegel har den såkaldte 'maskegate' - som sagen kaldes - svækket tilliden voldsomt til CDU/CSU.

Det skriver Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, på Twitter.