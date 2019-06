Kæmpe protest: Briterne håner Trump

USA's præsident Donald Trump er i disse dage på statsbesøg i Storbritannien, men det er ikke alle i kongedømmet, der er lige begejstret for at få besøg af 'lederen af den frie verden'.

Den gigantiske ballon, der forestiller 'Baby-Trump' har igen fundet vej til Londons gader, som den også gjorde i sommeren 2018, da Donald Trump sidst var på besøg i landet.

Ballon-præsidenten har nu fået selskab af en robot-Trump, der sidder på kummen og 'tweeter' på sin telefon, mens den kommer med forskellige udsagn som for eksempel 'you are fake news'. Robotten er en protest til præsidentens ageren på sociale medier, hvor han flere gange har været ude med grimme ytringer om forskellige personer, der har medført kritik.

Senest har han blandt andet bragt flere af briternes pis i kog ved at kalde den amerikanske hertuginde af Sussex, Meghan Markle, for 'nasty', og Londons borgmester, Sadiq Khan, for en taber.

Mandag var en stor mængde briter mødt op for at vise deres utilfredshed med præsidenten. Heriblandt to kvinder, der havde klædt sig ud som hovedpersonen fra den populære HBO-serie 'The Handmaids Tale', der er baseret på en bog af samme navn.

- 'The Handmaids Tale' er en dystopisk fortælling, hvor det yderste højre har taget magten i USA. Jeg tror vi er nødt til at være opmærksomme på parallellerne mellem virkeligheden og bogen, lyder det fra en af de udklædte demonstranter.

Du kan se Baby-ballonen, lokumsrobotten og de to 'Handmaids' i videoen over artiklen.

Det var dog ikke kun Trump-kritiske briter, der mandag havde fundet vej til gaderne i London. Foran Buckingham Palace var der mødt en stor gruppe Trump-støtter op, for at give modstanderne kamp til stregen. Det resulterede blandt andet i nogle heftige skænderier mellem personer fra de to grupper.

Du kan se skænderierne, skiltene og kampråbene i videoen her: