Kæmpe sejr til Trump

Med en snæver margin har USA's Senat kort før midnat til lørdag dansk tid afvist at indkalde vidner i rigsretssagen mod præsident Donald Trump.

Afvisningen baner vej for en endelig afstemning i sagen, hvor Trump med stor sandsynlighed vil blive frikendt for magtmisbrug.

Fredagens afstemning endte med 51 stemmer imod at indkalde vidner og 49 for.

Dermed fulgte senatorerne deres partilinje med undtagelse af to. Republikanerne Mitt Romney og Susan Collins stemte således for at indkalde vidner i sagen.

Kort efter afstemningen udtaler Senatets flertalsleder, republikaneren Mitch McConnell, at han forventer, at rigsretssagen vil blive afsluttet inden for de kommende dage.