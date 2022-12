Kæmpe skandale: Britiske toppolitikere besøgte prostituerede

Politikerne har flere gange haft så mange tømmermænd, at de ikke har været i stand til at møde op til de officielle møder dagen derpå

Det er gået vildt for sig, når flere medlemmer af det britiske parlament har været på udlandsrejser.

Turene er blandt andet blevet brugt med prostituerede og på at drikke sig fra sans og samling.

Det kan det amerikanske medie Politico og den britiske avis The Times nu afsløre.

Politico har talt med en lang række nuværende og tidligere parlamentsmedlemmer, diplomater og embedsmænd. De fortæller blandt andet, hvordan en konservativ politiker skal have spurgt om vej til det nærmeste bordel under et besøg i et land i det sydøstlige Asien.

En anden konservativ politiker skal have besøgt en prostitueret under et besøg i Kina, hvilket fik flere af de andre på turen til at joke med, at det var som 'at få sendt en buket blomster op til værelset'.

Lokale kvinder

En tidligere konservativ minister skal have forlænget flere af sine arbejdsrejser alene på grund af 'sin interesse for lokale kvinder', skriver medierne.

- Han viste interesse for ret unge pige og ville ofte blive længere på destinationerne, når de officielle planer var overstået for at mødes med unge kvinder, udtaler en anonym kilde.

Også et højtstående Labour-medlem og medlem af parlamentet har vist særlig interesse for 'russiske piger', fortæller en diplomat.

Ifølge den anonyme diplomat følte de lokale embedsmænd sig magtesløse, fordi de frygtede, at det ville få konsekvenser for deres arbejde og landets bånd til den britiske top, hvis de blandede sig.

Andre gange skal politikerne have haft så mange tømmermænd, at de ikke har været i stand til at møde op til de officielle møder dagen derpå.

'Bekymrende' afsløringer

Afsløringerne får nu den britiske premierminister, Rishi Sunak, til at reagere.

Ifølge en talsperson er premierministeren opmærksom på de 'bekymrende' afsløringer.

- Vi har set nogle afsløringer over julen, og den opførsel, der beskrives, er uden tvivl meget bekymrende, lyder det fra talspersonen.

Ifølge The Times frygter man, at politikernes adfærd kan blive udnyttet til afpresning, hvis der eksempelvis findes billeder eller videomateriale af politikerne i kompromitterende situationer.

