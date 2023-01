Kæmpe skandale: Løj om alt

Den skandaleramte republikaner George Santos har løjet om nærmest alt. Han bliver tigget om at forlade Kongressen af sit bagland. Men Det Republikanske Parti kan ikke undvære den store løgner. Hvis han går af, risikerer de, at der kommer en demokrat i stedet

Han løj om sin uddannelse, sin lynkarriere på Wall Street og sin mors død.

Det er bare tre eksempler på George Santos løgne. Der er mange flere.

Den ufattelige mængde løgne er blevet til en enorm skandale for den republikanske kongres-politiker og Det Republikanske Parti.

De lokale politikere i hans hjemstat New York kræver, at han går af. Men ledelsen af partiet har indtil videre holdt hånden over ham.

Årsagen: Selvom han er en kæmpe løgner, så kan de ikke undvære George Santos.

Amerikanske medier skriver, at det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus er så småt, at de ikke kan risikere, at Santos træder tilbage.

De amerikanske medier sværmer om George Santos, der bliver latterliggjort i hele landet. Foto: Francis Chung/POLITICO/Ritzau Scanpix

Formand har brug for løgneren

Den republikanske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, sidder med George Santos skæbne mellem hænderne.

McCarthy er ham, som i starten af januar var historisk lang tid om at få overbevist de ærke-konservative partifæller om at vælge ham som formand for Kongressens ene kammer.

Kevin McCarthy kan simpelthen ikke undvære amerikansk politiks nuværende løgne-konge.

Kevin McCarthy beskytter stadig George Santos. Det republikanske flertal er for småt til at Santos kan undværes. Foto:Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Dertil er republikanernes flertal i Repræsentanternes Hus for småt.

Desuden kan McCarthy ikke være sikker på, at alle republikanerne følger partilinjen.

Det oplevede han på egen hånd ved dramaet om valget til formand for Repræsentanternes Hus.

Kevin McCarthy har med andre ord brug for hver eneste stemme.

George Santos undersøges nu for ulovligheder. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Kræver særligt valg

Hvis George Santos bliver tvunget til at træde tilbage, vil det betyde et ekstra særligt valg i kredsen i New York, hvor han er valgt.

Kevin McCarthy kan ikke være sikker på, at det bliver en trofast allieret, som George Santos faktisk er.

Santos stemte på McCarthy alle 15 gange i opgøret om at blive formand for Repræsentanternes Hus.

McCarthy kan risikere, at det bliver endnu en ultra-konservativ republikaner, ligesom den gruppe der i dagevis blokerede for, at McCarthy kunne blive ‘Speaker of The House’.

Men hvad værre er, det kan faktisk gå hen og og blive en demokrat.

Internationale medier beskriver, hvordan et ‘special election’ vil have store chancer for at ende med en demokratisk sejr.

Derfor holder ledelsen af det Republikanske Parti fast i George Santos.

Selvom han bliver latterliggjort i hele landet og bliver bedt om at træde tilbage af både republikanske Kongres-politikere og det lokale Republikanske Parti i Nassau County, hvor han er valgt.

Demonstranter i New York, hvor George Santos er valgt, kræver at han går af og vil have et ekstra valg for at vælge en afløser. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Det kan ændre det

Der skal altså meget til, før Kevin McCarthy, der nu er den tredje-højest rangerende politiker i USA, vil kappe livlinen til den store løgner.

Men presset kan trods alt ende med at blive for stort. De mange bizarre løgne kan ende med at blive for meget for Republikanerne.

Washington Post skriver, at på grund af de mange løgne bliver Santos undersøgt af diverse myndigheder.

George Santos kampagne-finansiering undersøges for eksempel. Amerikanske medier skriver, at financieringen virker mistænkelig og svær at gennemskue.

Hvis der er lovovertrædelser, vil det være svært for Kevin McCarthy at holde fast på den store løgner, skriver Washington Post.

Forleden udtalte McCarthy, at George Santos vil blive fjernet, hvis det viser sig, at han har begået ulovligheder.