Kalder justitsministeren i samråd: Hvordan kunne det ske?

Ekstra Bladet beskrev for nylig, hvordan det nu næsten er fire år siden, at den 35-årige politibetjent Magnus Buhl Hansen på tragisk vis mistede livet i en ulykke på Langebro i København.

Den formodede vanvidsbilist, der er tiltalt for at have forvoldt den 35-årige mands død, er fortsat på fri fod og opholder sig formentlig i Dubai. Magnus Buhl Hansens familie savner svar - og det samme gør politikerne.

I hvert fald bedes justitsminister Peter Hummelgaard (S) nu stå skoleret i et samråd, hvor han af Mikkel Bjørn (DF) bedes svare på, hvordan det kunne ske.

35-årige Magnus Buhl Hansens liv endte brat, da han en sommernat i 2019 blev påkørt af en formodet vanvidsbilist, som fire år senere endnu ikke er blevet stillet for retten. Magnus' mor savner svar

Savner svar

I samrådsspørgsmålet beder Mikkel Bjørn blandt andet Peter Hummelgaard redegøre for, hvordan det kan forekomme, at den tiltalte i første omgang blev løsladt efter ulykken, dernæst ikke mødte op i retten for i stedet at flygte til London - for så at fortsætte turen til Dubai, hvor han blev løsladt mod kaution til trods for, at der foreligger en udleveringsaftale mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater.

Efter det i starten af april lød, at Dubai nu vil udlevere den svindelmistænkte Sanjay Shah, sidder Magnus Buhl Hansens mor, Britta Buhl, tilbage med en følelse af, at den formodede vanvidsbilist, der forårsagede hendes søns død, er glemt, og at man fra politisk hånd ikke gør nok for at få ham udleveret til retsforfølgelse.

Det fortalte hun tidligere på måneden i et interview med Ekstra Bladet.

- Man tænker kun på alle de milliarder, han (Sanjay Shah, red.) har snydt Danmark for. Man tænker ikke på, at der er en anden én, der har snydt mig for min søn, sagde Britta Buhl.

Og netop dét citat har Mikkel Bjørn også bedt Mikkel Bjørn kommentere.

Britta Buhl er mor til Magnus Buhl Hansen, som i 2019 mistede livet i den voldsomme ulykke på Langebro. Foto: Christer Holte

Hvordan og hvornår?

'Og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, hvad ministeren konkret vil gøre for at strafforfølge gerningsmanden og oplyse, hvornår de konkrete tiltag senest iværksættes?' lyder det afsluttende spørgsmål.

Ekstra Bladet har i forbindelse med dækningen af sagen efterspurgt et interview med justitsministeren, som i stedet sendte et skriftligt svar.

Heri lød det blandt andet, at 'sagen om den formodede gerningsmand bag den tragiske dødsulykke er en højt prioriteret sag', hvorfor han kunne forsikre om, at 'de danske myndigheder stiller sig fuldt til rådighed for de emiratiske myndigheders behandling af anmodningen om udlevering til Danmark'.

