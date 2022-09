Kamæleonen Liz Truss sejrede - men hun har mange problemer

'In Liz we Truss'.

Sådan lyder det fra Liz Truss' trofaste støtter. Men hvem er Liz Truss, der nu blevet leder for 65 millioner briter?

Hun er en erfaren politiker. Hun har beklædt tre ministerposter undervejs, før hun overtog tøjlerne fra Boris Johnson, der dansede og festede sig selv ud af Downing Street 10.

Boris Johnson er aldrig blevet beskyldt for at være kedelig. Her er nogle af de mere farverige øjeblikke fra såvel regeringsperioden som tidligere.

Hendes baggrund er atypisk i forhold til de ledere, som Det Konservative Parti har haft i nyere tid. Hun kommer fra en mere almindelig arbejderklassebaggrund. Hun har ikke gået på fine kostskoler, selvom hun senere fik en uddannelse fra Oxford University.

Men Liz Truss har problemer. Mange problemer. Den første store udfordring for Liz Truss bliver at vinde befolkningen og samle partiet, fortæller Ole Helmersen, der er professor ved CBS med dyb indsigt i det politiske landskab i Storbritannien.

- Der er ikke den store tillid til hende i befolkningen. Det kloge af hende ville derfor være at tage ministre fra begge lejre af Det Konservative Parti.

- Det bliver interessant at se, hvem der kommer til at besidde de tunge poster i regeringen, siger Ole Helmersen.

Maggie-effekten

Det lå længe i kortene, at hendes modkandidat, Rishi Sunak, skulle løbe med formandsposten. Men et britisk politisk ikon har givet hende medvind: Margaret Thatcher.

Jernladyens spøgelse spøger, hvilket både er en fordel og en ulempe for Liz Truss ifølge Ole Helmersen.

- Hende og Sunak har været ude at sige, de er thatcherister i den her valgkamp. Så blandt de konservative partimedlemmer er der mange, der synes, det er rigtig fint, hvis der kommer en Thatcher 2.0.

- Men i den britiske befolkning er det formentlig ikke det samme, fordi Thatcher stadigvæk er en meget stærk splittende figur. Nogle synes, hun er en helt, mens andre dele af befolkningen hader hende som pesten, siger Ole Helmersen.

Valget stod mellem udenrigsminister Liz Truss eller tidligere finansminister Rishi Sunak. Arkivfoto: Susannah Ireland/Ritzau Scanpix

Energikrise og inflation

De altoverskyggende problemer for Liz Truss bliver at få bugt på de skyhøje energipriser og den stigende inflation. Hendes løsning på inflation: Skattelettelser.

Kritikere har allerede skudt forslaget ned. Og to professorer hos CBS, Ole Helmersen og Edward Ashbee, klapper heller ikke ligefrem i hænderne.

- Det hænger slet ikke sammen. Hun lover store skattelettelser i en situation, hvor der virkelig er brug for penge til blandt andet sundhedsvæsnet.

- Samtidig banker inflationen af sted, og hvis man lover skattelettelser, smider man også flere penge i hænderne på folk, og hvis de bruger dem, kan det være med til at skabe yderligere inflation.

Han suppleres af Edward Ashbee, der fortæller, at rapporter har antydet, at inflationen kan ramme 18 procent i Storbritannien.

- The Bank of England vil blive nødt til at skrue væsentligt op for renterne. Det vil alt andet lige betyde noget for befolkningens indkomst.

- Derfor er skattelettelser tveægget, fordi alle vil gerne have skattelettelser, men hvis prisen for skattelettelser betyder en stor rentestigning, så vil levestandarden blive forværret og ikke forbedret.

Ingen plan

Liz Truss har fortsat nægtet at fremlægge en plan for energikrisen, selvom englænderne risikerer at fryse ihjel, fordi deres huse er blandt Europas dårligst isolerede hjem.

Hun har forklaret, at det ville være 'uansvarligt' at fremlægge en plan, før hun kender alle detaljer.

- Jeg vil sikre, at vi ikke tager penge fra folk i skat og giver dem tilbage gennem uddelinger, er det vage svar hun har givet i forhold til en energiplan.

Hendes plan er dog tilsyneladende at genstarte økonomien, hvilket kan være en farlig vej at gå midt i en energikrise.

Liz Truss mangler opbakning i befolkningen. Det har derfor også været en stor bekymrimg for Det Konservative Parti, at de ved valget af Liz Truss kaster magten direkte i hænderne på Labour ved næste valg. Foto: Geoff Caddick / Ritzau Scanpix

Kamæleon

På brexit-området har Liz Truss vist sig at være en sand vendekåbe.

- Hun arbejdede imod brexit under afstemningen i 2016, men nu er hun en hardcore fortaler for brexit. Så det er meget svært at gøre sig klog på Liz Truss, siger Edward Ashbee.

Hun lagde qua sit job som udenrigsminister under Johnson-regeringen sidste hånd på aftalen med EU i forbindelse med brexit.

Samtidig puster hun til ilden, fordi hun har været ude at sige, at hun vil rive Nordirlandsprotokolen i stykker.

- Det vil formentlig føre til sanktioner fra EU. Så det, hun inviterer til, er en handelskrig med EU. Og den taber Storbritannien stensikkert. Storbritannien har stadig ikke opdaget, at de er den lille partner i forhold til EU.

- Det er samtidig ved at blive tydeligt for flere og flere mennesker i Storbritannien, at det brexit som de har skabt, simpelthen er katastrofe for landet.

- De konservative spidser har jo det problem, at det vil være karriereødelæggende for dem at indrømme, at de har skabt en katastrofe i forbindelse med brexit, siger Ole Helmersen.