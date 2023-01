Kampvogne til Ukraine er første opgave for tysk minister

Den tyske forbundsregering meddeler i en erklæring mandag, at den næste tyske forsvarsminister bliver Boris Pistorius fra det tyske socialdemokrati, SPD.

Pistorius er indenrigsminister i delstatsregeringen i Niedersachsen.

- Boris Pistorius er den rette person til at styre forandringsprocessen i det tyske forsvarsministerium, siger forbundskansler Olaf Scholz.

Spørgsmålet om Leopard-kampvogne til Ukraine bliver det altdominerende emne for Pistorius i hans første tid i forsvarsministeriet.

Han skal erstatte Christine Lembrecht, som i weekenden meddelte, at hun træder tilbage.

Den tyske finansminister, Christian Lindner, lykønskede i et tweet Pistorius med udnævnelsen til forsvarsminister allerede før det var officielt meddelt.

Lindner skriver, at han ser frem til at arbejde sammen med Pistorius i forbundsregeringen.

Pistorius bliver officielt indsat som minister ved en ceremoni senere mandag.

Lambrecht har været under heftig kritik og er blevet beskyldt for at mangle de rette kompetencer. Kritikken er især knyttet til leverancerne af tyske våben og tysk militært udstyr til Ukraine.

Scholz har tidligere bebudet en markant militær oprustning i Tyskland. Det gjorde han efter den russiske invasion i Ukraine i februar sidste år.

Men der er opstået spændinger i SPD, hvor en fløj ønsker en mere afventede og henholdende politik. Tysklands regering har imidlertid mandag meddelt Ukraine, at den første opgave for den nye forsvarsminister bliver spørgsmålet om kampvogne.

Ukraine har sagt, at det mister soldater hver dag på grund af manglen på moderne vestlige kampvogne.

Tyskland står for eksportlicensen for den tyskproducerede Leopard 2-kampvogn. Og tysk opbakning til leveringer af sådanne kampvogne til Ukraine er dermed nødvendig - uanset om de kommer fra et andet NATO-land.

- Ukrainerne har allermest brug for kampvogne af typen Leopard 2, mere end de britiske Challenger 2 og de amerikanske Abrams kampvogne, siger professor Michael Clarke, en fremtrædende ekspert i sikkerhedspolitik, ifølge Newsweek.

Ukraine har ifølge Clarke brug for mellem 100 og 120 kampvogne, og det kunne for eksempel modtage 20 fra fem eller seks store lande i Nato.