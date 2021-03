- Kan lave nye tiltag med kort varsel

Mens flere lande i Europa - heriblandt Danmark - i dagene omkring jul og i starten af januar kæmpede med høje smitte- og indlæggelsestal for covid-19, har Norge skilt sig ud som et land, der på trods af milde restriktioner er sluppet for høje smittetal.

Men det billede er så småt ved at ændre sig.

Således blev der i Norge tirsdag registreret det hidtil højeste antal smittede på et enkelt døgn, da 1150 personer blev konstateret smittet. Indlæggelsestallet for hele landet er oppe på 226, hvilket er det højeste siden 10. april sidste år, og i Oslo alene blev der også sat ny smitterekord, da 495 alene i Oslo blev registreret smittet tirsdag.

De høje tal vækker ikke overraskende bekymring i Norges regering.

- Nu sætter vi rekorder, som ingen ønsker at sætte. Vi er inde i en tredje bølge, lyder det fra sundhedsminister Bent Høie på et pressemøde onsdag ifølge VG.

Foto: Lise Åserud/NTB/Ritzau Scanpix

- Vil indføre nationale tiltag

Han fortæller, at der i løbet af en uge er kommet 153 nye indlæggelser, hvilket er det højeste antal siden pandemiens udbrud i marts sidste år.

Kontakttallet er i Norge steget til 1,4 siden februar. Til sammenligning blev tallet i Danmark tirsdag opgjort til 1,0.

Som følge af den høje smitte flere steder i landet har Norges regering valgt at indføre det højeste tiltagsniveau i flere regioner, da det stadig er anbefalingen at sætte ind lokalt.

- Hvis der kommer mange flere udbrud flere steder i landet, har vi planer om at indføre nationale tiltag, lyder det fra sundhedsministeren.

De nationale tiltag kan blive indført 'med kort varsel'.

Hårde restriktioner i Oslo

Det er en gentagelse af budskabet fra statsminister Erna Solberg, der i sidste uge fortalte, at man er klar til at indføre nationale tiltag, hvis smittebilledet ikke bliver vendt - hvilket altså foreløbig ikke er tilfældet.

I Oslo er der blevet indført nogle af de hidtil hårdeste tiltag under pandemien for at få bugt med smitten. Det betyder blandt andet, at man højst må få besøg af to personer i sit hjem.

Som følge af den udbredte smitte i Norge, bliver nordmændene opfordret til hverken at rejse til udlandet eller indenlands i påsken. Derudover bliver de opfordret til kun at tage på hyttetur med deres husstand eller allernærmeste, så som en kæreste.