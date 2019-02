Kandidat i Riskærs parti smidt på porten

Tirsdag præsenterede Klaus Riskær Pedersen stolt fire kandidater til sit nye parti, som bærer hans eget navn.

Torsdag aften er de kun tre tilbage.

Christina Asklund stillede op i Nordsjællands Storkreds og havde fået posten som ordfører for partiets område 'klima og verdensmål', men nu er hun altså ikke længere en del af partiet blot to dage senere.

Hun er blevet smidt på porten.

Enige... 'agtigt'

Ekstra Bladet talte med Christina Asklund torsdag aften om grunden til, at opholdet i partiet blev så kort.

- Det gik jo vældigt for sig i tirsdags. Vild nok dag!

- I dag er vi så blevet enige om... Agtigt... At stoppe her.

- Du var måske ikke enig?

- I bund og grund er jeg måske nok. Men jeg fik bare at vide, at der har været en mediekonsulent inde at kigge, og vi er blevet enige om at stoppe samarbejdet.

- 'En mediekonsulent inde at kigge'. Hvad vil det sige?

- Det ved jeg ikke. You tell me.

- Jeg tænker, at jeg ikke har været medietrænet nok.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christina Asklund er 50 år gammel. Hun har tidligere arbejdet på Oslofærgen og hos Copenhagen Casino. Foto: PR/Partiet Klaus Riskær Pedersen

- Så I var måske ikke helt enige om det alligevel?

- Det hele er jo meget nyt. Og jeg brænder jo vældigt for den her sag, men der er mange andre steder, man kan brænde videre. Men jeg synes, det er super ærgerligt.

- Er det klima-sagen, du tænker på?

- Ja.

- Var I måske for hurtige til at melde dit kandidatur ud?

- Det gik meget hurtigt lige pludselig.

- Det gik fra, at 'nu er der så mange tilbage, og nu er der så mange tilbage,'(vælgererklæringer: Red.) og så lige pludselig var det nu. 'Nu er der pressemøde'. Og så har vi måske ikke været helt forberedte på den dækning, der var. Men jeg synes, det har været mega spændende.

- Du fortalte tidligere, at dig og Klaus havde 'rigtig god kemi'. Hvad er der sket med den kemi?

- Den er sat i bero.

Christina Asklund ved ikke, hvem der skal overtage hendes plads i partiet.

Fortsætter i politik

Selvom hun ikke længere skal være politisk aktiv i Klaus Riskær Pedersens nye parti, så er det ikke sikkert, at vi har set det sidste til Christina Asklund på den politiske scene.

- Det sidste lange stykke tid, siden vi mødtes, har været en rigtig spændende rejse.

- Skal du så fortsætte med at lave politik et andet sted?

- Jeg har fået blod på tanden. Det må jeg ærligt indrømme.

- Altså jeg er ikke blevet skræmt af i tirsdags, og jeg er heller ikke blevet skræmt af i dag. Nu må vi se, hvad der sker, siger hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Klaus Riskær.