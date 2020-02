Kandidat lancerer håne-kampagne: 'Donald Trump snyder i golf'

Michael Bloomberg har lanceret en kampagne, hvor han blandt andet beskylder Donald Trump for at spise brændte bøffer og snyde i golf

Alle knep gælder i krig, kærlighed og åbenbart også i politik.

I hvert fald er præsidentkandidat for Demokraterne Michael Bloomberg meget personlig i sin kampagne, som tilsyneladende har til formål at nedgøre præsident Donald Trump.

I hvert fald har han købt sin ind på store reklameskærme rundt omkring i USA, hvor han beskylder Donald Trump for alverdens ting.

'Donald Trump snyder i golf', 'Donald Trumps mur væltede' og 'Donald Trump har erklæret sig konkurs seks gange,' står der blandt andet skiltene.

Kampagnen har allerede skabt debat på de sociale medier. Foto: Mark Ralston / Ritzau Scanpix

Dårlige chancer

Michael Bloomberg er opstillet som præsidentkandidat for Demokraterne, men hans vinderchancer ser ikke store ud, efter den seneste debat i Las Vegas.

Her måtte milliardæren tage imod en spandfuld verbale tæsk fra de øvrige kandidater, og det ser ud til at have gjort hans chancer meget smalle for at fortsætte i præsident-ræset.

Om den netop lancerede kampagne kan have en indflydelse på dette må tiden dog vise.

