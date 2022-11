Kandidater støtter Trumps løgn

Trumps store løgn om valgsvindel ved præsidentvalget i 2020 lever i bedste velgående. Og får nu også en hovedrolle ved tirsdagens midtvejsvalg i USA.

Her skal amerikanerne stemme om sæder i Kongressens to kamre, Repræsentanternes Hus og Senatet. Samt om guvernørposter og i en lang række lokale valg.

Men over halvdelen af de republikanske kandidater har støttet Trumps løgn om valgsvindel eller har sat spørgsmålstegn ved valgresultatet i 2020.

Det viser en opgørelse, som Washington Post har lavet.

'Trump vandt' står der på det enorme flag, som vises frem til et valgmøde for Donald Trump tidligere på året. Foto: Robyn Beck/ Ritzau Scanpix

- Det er et udtryk for, at Trump stadig har store dele af Det Republikanske Parti i et jerngreb, udtaler USA-ekspert Anders Agner, chefredaktør for USA-mediet Kongressen.com til Ekstra Bladet.

Ifølge Washington Post er 51 procent af de republikanske kandidater såkaldte ‘election deniers’ - valgbenægtere, der stiller op i de forskellige valg over det meste af USA.

Donald Trump har fået fjernet mange af de republikanere, som ikke har støttet op om hans løgn om valgsvindel ved præsidentvalget i 2020. Foto: Carlos Barria/ Ritzau Scanpix

Annonce:

Trump renser ud

Donald Trump har renset godt og grundigt ud blandt de republikanere, som har formastet sig til at acceptere sandheden: At Joe Biden på helt legitim facon vandt præsidentvalget i 2020.

Utallige retskendelser, valgmyndigheder, ministeriet for national sikkerhed og endda Trumps egne ministre har erklæret, at Donald Trump på helt fair vis tabte det valg.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump holdt vælgermøde i Robstown i Texas natten til søndag dansk tid, og her var budskabet klar Trump i oktober: - Jeg stiller måske op igen

Men alligevel lever løgnen videre.

Trumps jerngreb om partiet viser sig ved, at det er svært at være republikansk politiker, hvis man indrømmer, at den tidligere præsident tabte valget på legitim vis.

Det mest tydelige eksempel er Lis Cheney.

Hun er medlem af Repræsentanternes Hus, datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney, næstformand i komiteen, der undersøger stormen på Kongressen og Donald Trumps største kritiker i Det Republikanske Parti.

Størstedelen af de republikanske vælgere mener, at der blev begået valgsvindel ved præsidentvalget i 2020. Foto: Robyn Beck/ Ritzau Scanpix

Ved hendes primærvalg støttede Trump indædt hendes modstander.

Annonce:

Det betød, at Cheney tabte primærvalget og derfor ikke vil stille op til midtvejsvalget på tirsdag og heller ikke sidde i Repræsentanternes Hus efter januar.

Samme fremgangsmåde har Trump brugt overfor andre republikanere, som ikke støtter den store løgn.

- De republikanske politikere, som har dristet sig til at trodse Trump er ret hurtigt blevet forhenværende. Der er ikke for alvor nogen, som går ud og undsiger ham.

- Enten støtter de hans løgn aktivt eller også tier de stille. Som om de har spist et kæmpe stort hold-kæft bolche, siger Anders Agner til Ekstra Bladet.

Omkring 70 procent af de republikanske vælgere mener ikke, at Joe Biden er USA's legitime præsident.

Forleden var Joe Biden selv ude og advare mod de såkaldte 'Election deniers', hvoraf nogle også har udtalt, at de måske ikke vil acceptere valgresultatet - hvis de ender med at tabe på tirsdag.

- Tag ikke fejl. Det er selve demokratiet, som er på på stemmesedlen, udtalte præsidenten, der også sagde, at det 'amerikanske demokrati er under angreb'.

Mange af de republikanske kandidater til midtvejsvalget støtter konspirationsteorierne om valgsvindel ved præsidentvalget i 2020. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Annonce:

Truer demokratiet

Forud for midtvejsvalget på tirsdag er republikanerne favorit til at genvinde kontrollen over Repræsentanternes Hus. Mens opgøret om Senatet ser mere mudret ud.

Et flertal af de republikanske valgbenægtere står til at vinde deres valg, skriver Washington Post.

Dermed står Donald Trump også til at blive styrket mærkbart.

De mange valgbenægtere vil være et klart boost til hans rolle som uofficiel leder af partiet og Trumps planer om at stille op til præsidentposten i 2024.

Men det ser mere sort ud for det amerikanske demokrati, lyder beskeden fra en række eksperter.

- Folk må stoppe med at holde sig selv for nar. Det her er ikke set før i amerikansk historie. Det fortsætter, det er meget alvorligt og jeg syntes, at landet burde vågne op, udtalte Sean Wilentz, professor ved Princeton University til The Guardian.

Donald Trump ses på scenen med en af de mest profilerede 'valgnægtere' Kari Lake, der stiller op til guvernørposten i Arizona. Foto: Matt York/ Ritzau Scanpix

Med mange valgbenægtere i et republikansk-ledet Repræsentanternes Hus vil de have stor indflydelse på formandsposten i kammeret.

Annonce:

Det vil kunne få afgørende betydning, hvis USA igen ender med et præsidentvalg, hvor der er tvivl om resultatet, skriver Washington Post.

Desuden vil mange af af de såkaldte ‘election deniers’ nu besidde lokale poster som på statsplan kan få afgørende betydning, hvis der igen sås tvivl om valgresultatet, skriver avisen.

Ved præsidentvalget i 2020 var der flere republikanere, som på statsplan måtte modstå Donald Trumps pres for at ændre valgresultatet.

- Den største historie som for få mennesker holder øje med: Valgbenægtere vinder de republikanske nomineringer i vigtige stater til embeder, der vil putte dem i position til at kunne ændre valgresultatet ved kommende valg.

- Det er sådan vores demokrati kan smuldre. Hurtigt og lydløst, tweetede Noah Bookbinder, leder af demokrati-vagthunden Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Fik du læst:

Eksperter advarer: Trump forbereder nyt kup