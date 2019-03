Kaos før brexit-afstemning: Så galt kan det gå

Tirsdag skal Storbritanniens parlament endnu en gang stemme om en aftale, som Theresa May har udarbejdet med EU - Få overblikket over de kommende døgn

I to år har Storbritanniens politiske fremtid været helt og aldeles kaotisk. Og nu spidser det endnu mere til.

I løbet af de næste 18 dage skal briterne nemlig endegyldigt beslutte sig for om - og i givet fald hvordan - de skal forlade EU.

Allerede i morgen tirsdag er der tale om decideret nøgledag, eftersom det engelske parlament skal stemme om Theresa Mays reviderede forslag til en køreplan for Brexit, der senest skal ske 29. marts.

Mays aftale

Theresa May har siden folkeafstemningen i Storbritannien om at forlade EU forhandlet med EU om en hensigtsmæssig aftale, men det er som bekendt på ingen måde lykkes.

Den aftale, hun fik forhandlet sig frem til, blev nemlig nedstemt med et rungende 'nej' ved en afstemning i parlamentet.

- Den kom til afstemning 15. januar, hvor den blev stemt ned med et kæmpe flertal, og det er samme aftale, som hun har forhandlet videre på. Hvis ikke hun har fået noget med hjem i forhandlingerne, så er det den samme tekst.

- EU har hidtil meget fast afvist at genåbne selve aftalen, fordi de siger, at det er det bedste, man kan opnå. Der er ikke nogen vej uden om. Men det, som de også siger, er, at man måske kan diskutere sig frem til en tillægsaftale, hvor man siger noget mere juridisk forpligtende om det her spørgsmål om bagstopperen med den irske og nordirske grænse, siger lektor ved CBS Ole Helmersen, der har speciale i moderne britisk politik.

Det betyder 'bagstopper-problemet' Et af de punkter, som skaber størst splid omkring en mulig brexit-aftale, er den såkaldte irske bagstopper, som EU kræver. Den omhandler, hvorvidt der skal være en hård grænse mellem Irland, som fortsat er en del af EU, og Nordirland, som er en del af Storbritannien. - Der blev indgået en fredsaftale, på baggrund af konflikten i Nordirland. Den fredsaftale byggede blandt andet på, at der var en åben grænse mellem 'de to stykker Irland', om man så kan sige. - Det har været en vigtig forudsætning for, at den fredsaftale kunne indgås og har holdt stort set lige siden. Det er fuldstændig rød linje for Storbritannien, at man ikke vil gøre noget, som på nogen måde kan bringe den status for den grænse i fare. Den samme grænse er dog er problem for EU, som ikke kan leve med, at der er en åben grænse mellem de to lande. - Meget centralt er EU en told-union. Det vil sige, at man har ikke nogen indre told-grænse, men man har en ydre told-grænse. Det har man for at beskytte det indre marked, som er fuldstændig fundamentalt for EU. - Derfor har EU insisteret på, at der skal være den her bagstopper-mekanisme, som træder i kraft ved udgangen af 2020, hvis aftalen bliver vedtaget. Hvis ikke EU sikrer det, så kan man risikere, at varer, der bliver importeret fra resten af verden til Storbritannien, de kan sive ind i EU uden kontrol, siger Ole Helmersen. Vis mere Luk

Mulige udfald

Bliver det endnu et 'nej' til Mays reviderede plan tirsdag, så skal parlamentet stemme igen onsdag. Her stemmer de om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU uden en aftale.

Grafik: Jesper Nielsen

- Det er den køreplan, de har lagt. Hvis de stemmer nej tirsdag, så skal de onsdag stemme om, hvorvidt de vil udelukke 'No-deal' som en mulighed. Hvis de gør det, så er de nødt til at søge om en forlængelse af fristen, for så kan de ikke nå at gøre noget.

- Alt kan selvfølgelig lade sig gøre, hvis det er politisk vilje, men 29. marts er godt nok tæt på efterhånden, siger Ole Helmersen.

Afstemningen om at forlænge fristen vil i givet fald finde sted torsdag og skal derefter godkendes af alle 27 EU-lande.

I optakten til den første afstemning tirsdag hersker der stor tvivl om, hvorvidt det er meningsfuldt at stemme om Theresa Mays aftale igen. Mandag aften fløj Theresa May til hastemøde i Strasbourg med formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker.

- Medmindre Theresa May kommer hjem med et eller anden form for mirakel, og at EU på en eller anden måde har bøjet sig på det her Nordirland-problem, så kan jeg næsten garantere, at den bliver stemt ned en gang til.

- Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke, at EU kommer med noget, som er så mirakuløst, at det vil overbevise Mays modstandere og skeptikere derhjemme. Så jeg tror roligt, man kan regne med, at den bliver stemt ned, siger Ole Helmersen.

Theresa May fløj mandag aften til Strasbourg for at forhandle på aftalen i sidste øjeblik. Foto: Mark Duffy/AP

Kan ende i valg

Det kan altså risikere at ende i tre dage med afstemninger, og det er ikke sikkert, at man når til enighed.

- Hvis ikke de scenarier, der er tilrettelagt med de her tre afstemninger, lykkes, så er alt åbent igen. Så er vi ude i 'kaos plus plus'.

- Det kan ende med regeringens afgang, hvis der er ministre, der forlader regeringen. Så det kan ende med parlamentsvalg og regeringsskifte. Det kan også ende i en ny folkeafstemning, som der også er flere og flere, der taler for. Det kunne være en mulighed for at få brudt det her dødevande, siger Ole Helmersen.

Ekstra Bladet følger Brexit tæt og dækker afstemningen i det britiske parlament live tirsdag eftermiddag.

