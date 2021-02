Kaos-kvinden: - En kræftsvulst for partiet

Den 46-årige republikaner Marjorie Taylor Greene er det helt store samtaleemne i amerikansk politik i øjeblikket.

Kvinden, det hele handler om, blev i mandags kaldt 'en kræftsvulst for partiet' af den indflydelsesrige republikanske senator Mitch McConnell.

- Én, der har hentydet til, at der måske ikke var noget fly, der ramte Pentagon 11. september, at forfærdelige skoleskyderier var iscenesat, og at Clinton-familien stod bag JFK Juniors flystyrt, lever ikke i virkeligheden.

- Sindssyge løgne og konspirationsteorier er en kræftsvulst for Det Republikanske Parti, sagde Mitch McConnell til det amerikanske medie The Hill.

Marjorie Taylor Greene er kommet med kontroversielle udtalelser, som falder i dårlig jord blandt både demokrater og republikanere, og nu er spørgsmålet, om hun skal have lov til at beholde sine poster i politiske udvalg?

Torsdag vil der ved en afstemning i Repræsentanternes Hus blive taget stilling til, om hun må beholde sine ordførerposter.

Demokrater gør klar til afstemning om QAnon-støtte

Konspirationsteorier

Marjorie Taylor Greene har blandt andet givet udtryk for, at flere skoleskyderier har været fup, og at det var den amerikanske regering, der stod bag 9/11.

Republikaneren har også udvist støtte til bevægelsen QAnon og deres konspirationsteorier ved at have reageret på deres opslag på sociale medier, hvilket har skabt stor debat.

Undskylder for sine udtalelser

Men nu har hun ifølge The Hill sagt undskyld for sine kontroversielle udtalelser. Her fortalte hun, at hun beklagede den interesse, hun havde vist i QAnon, og at hun efter sigende har fået sig en lærestreg i forhold til, hvad der bør deles på sociale medier.

Desuden forsvarede Marjorie Taylor Greene sine udtalelser om skoleskyderier med, at hun selv havde 'personlig erfaring med et skoleskyderi'.

