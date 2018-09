Kaos på SVT efter Åkesson-ballade: Nu forlader valgredaktør posten

Den svenske public service tv-station SVT udskifter Eva Landahl som ansvarlig for tv-stationens valgprogrammer, så hun ikke er ansvarshavende søndag, hvor det svenske valg finder sted.

Det skriver avisen Expressen.

Det var Eva Landahl, der traf beslutningen om, at SVT skulle tage afstand fra udtalelser, som Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, kom med fredag aften under en partilederdebat.

Blandt andet udtalte Åkessons sig under debatten om, at 'bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig' - og det var anledning til, at SVT i slutningen af debatten måtte tage affære:

- Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde værten Martina Nord.

Efterfølgende har Jimmie Åkesson meddelt, at han boykotter SVT indtil valget er overstået.

Likede to SD-kritiske Twitter-beskeder

Expressen skriver også, at den har været inde og kigge på Landahls Twitterkonto. Den viser, at hun to gange har trykket på 'synes om' ved tweets, der er kritiske over for Sverigedemokraterna.

I en af de to tweets står der: 'SD er et helt unødvendigt parti'.

Expressen skriver, at Eva Landahl skulle have været ansvarlig redaktør på SVT's dækning af valgdagen, men det sker ikke.

Begrundelsen er hendes twitterkonto og håndteringen af partilederdebatten.

- Vi er enige om, at det ville have været bedre og lettere at forstå for offentligheden, hvis vi havde svaret udtalelsen på en anden måde efter debatten, eksempelvis igennem direkte spørgsmål, siger Eva Landahl ifølge Expressen.

- I løbet af aftenen er der også rejst spørgsmål om, at jeg har 'syntes om' to SD-kritiske artikler på Twitter i 2017 og 2014 samt om en kommentar om en SD-politiker.

- Jeg ved, at jeg har læst artiklerne, men jeg har ikke før i dag vidst, om jeg også har 'syntes om' dem. Det er forklaringen, men jeg forstår, at den ikke anses for tilfredsstillende.

