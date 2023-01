Kaos raser i amerikansk politik: - Fuldstændig usædvanligt

Onsdag blev det for sjette gang demonstreret for åben skærm, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at sætte sig i formandsstolen i Repræsentanternes Hus

Forstå farcen: En gruppe republikanere, der af deres modstandere bliver kaldt 'Taliban 20', skaber lige nu kaos i amerikansk politik. De nægter nemlig at stemme på favoritten til posten som formand for Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy

Han har allerede flyttet sine ting ind på formandskontoret, men måske bliver han snart nødt til at leje en flyttevogn og få dem bugseret væk igen.

Onsdag stod det for sjette gang klart, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at blive formand for Repræsentanternes Hus.

Det kan virke som det rene kaos, der udspiller sig på den anden side af Atlanten. Og ifølge USA-ekspert Mirco Reimer-Elster er det da også tæt på.

- Hvis man skal sammenligne det med Folketinget, svarer det lidt forsimplet til, at man har haft et valg, hvor en af blokkene har fået flertal.

- Og i det øjeblik, man skal vælge en statsminister, er der pludselig nogle, der trækker i land og siger, at de vil have en masse indrømmelser først, og i øvrigt vil de også have en anden statsminister, fortæller Mirco Reimer-Elster til Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, McCarthy griber ud efter magten. Også i 2015 gik han efter formandsposten, men fejlede. Foto: Anna Moneymaker/Ritzau Scanpix

Kritikerne: Han higer efter magt

Det er en hård kerne bestående af medlemmer af den republikanske yderfløj, som af deres modstandere bliver kaldt 'Taliban 20', som hårdnakket nægter McCarthy den plads på formandskontoret, han har drømt om i mere end 15 år.

For nogle af dem handler modstanden om, at de ikke stoler på kandidaten, eller at de ikke mener, han er i stand til at forhandle med demokraterne, forklarer Mirco Reimer-Elster, der kalder hele situationen for 'fuldstændig usædvanlig.'

For andre handler det om egen vinding, for eksempel et ønske om at blive tildelt specifikke udvalgsposter i bytte for at støtte McCarthy.

USA-ekspert Mirco Reimer-Elster. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Når man - som ham - ikke har gjort sit forarbejde, er det op ad bakke. For nu skal han forhandle nærmest én til én om, hvad de hver især vil have. Og når han giver en luns til den ene for at få vedkommende over på sin side, bliver den anden måske sur.

- Samtidig forstærker den proces også en del af kritikken mod McCarthy, nemlig at han er til salg for hvad som helst, fordi han kun går efter magten, siger Mirco Reimer-Elster.

Mirco Reimer-Elster oplister en række bud på, hvad der kan gøre en ende på den langstrakte farce.

- Den ene mulighed er, at McCarthy trækker sig. Men meget tyder stadig på, at han er indstillet på at køre en udmattelseskrig mod rebellerne.

- Alternativet er, at Republikanerne skal finde en anden kandidat, der kan få nok stemmer. Spørgsmålet er dog stadig, hvem det skulle være, lyder det.

Rekorden for antal afstemninger om formandsposten er 133. Det skete i 1855. - Men du skal 100 år tilbage for at finde et eksempel på, at der skulle mere end én runde til, fortæller Mirco Reimer-Elster. Foto: Anna Moneymaker/Ritzau Scanpix

Ifølge Mirco Reimer-Elster er det også en mulighed at hente hjælp fra Demokraterne, for eksempel ved at prøve at finde en kandidat, de ville kunne leve med at stemme på.

- Men hvorfor skulle Demokraterne gøre dem den tjeneste? Måske, når de er løbet tør for popcorn, siger han.

Trump spøger

Uanset hvordan det ender, står Kevin McCarthy tilbage som 'Komiske Kevin', mener eksperten.

- Hvis han bliver formand, vil han være vingeskudt fra dag ét, fordi han har måttet give meget store indrømmelser undervejs i forløbet. Han kommer til at få magten for en høj pris.

- Og hvis ikke han bliver det, har han forgæves gået efter en post i mere end 15 år og mislykkedes.

Også den forhenværende præsident Donald Trump har meget at tabe, hvis det ikke lykkes McCarthy at blive valgt. Han ringede onsdag til medlemmerne af 'Taliban20' for at 'bede dem falde til patten,' fortæller USA-eksperten. - Det forstærker diskussionen om, om hans indflydelse er faldende. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

