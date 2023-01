Kaosset fortsætter: Taber ny afstemning

Onsdag blev det for sjette gang demonstreret for åben skærm, at republikanske Kevin McCarthy ikke har den fornødne opbakning i sit eget parti til at sætte sig i formandsstolen i Repræsentanternes Hus

For anden gang torsdag og for ottende afstemning i træk er der ikke flertal bag republikaneren Kevin McCarthy som ny formand for Repræsentanternes Hus i USA.

Det står klart efter en optælling af stemmerne.

Endnu en gang var der 20 republikanske partifæller, der ikke stemte på Kevin McCarthy ved afstemningen.

Siden onsdag er det dermed ikke lykkedes for McCarthy at flytte en eneste stemme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kevin McCarthy har været medlem af Repræsentanternes Hus siden 2007 og forsøger nu at blive kammerets næste formand. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

De stritter imod

Både tirsdag og onsdag var der afstemninger om formandskabet, hvor den 57-årige toppolitiker tabte.

Det er medlemmer af Det Republikanske Partis yderste højrefløj, der stritter imod resten af partiet. De frygter blandt andet, at McCarthy vil lave aftaler med Det Demokratiske Parti.

Annonce:

Ifølge medier har modstandergruppen, der bliver omtalt som 'Never Kevins' (aldrig Kevin, red.) torsdag forhandlet med McCarthy, hvor han skulle have været villig til at svække formandskabets magt for at vinde deres stemmer.

17 af de 20 modstandere stemte i stedet igen på republikaneren Byron Donalds.

En valgte sågar at stemme på tidligere præsident Donald Trump, selv om han ikke var nomineret.

Kort efter ottende afstemning blev en niende afstemning påbegyndt.

Kræver 218 stemmer

For at blive den næste formand for Repræsentanternes Hus, det ene af to kamre i Kongressen, kræver det et simpelt flertal på 218 stemmer ud af de 435 medlemmer.

Republikanerne har et flertal af pladserne med 222 medlemmer mod demokraternes 212 medlemmer. Den sidste plads er ubesat, da et medlem døde, få uger efter at han opnåede genvalg.

Samtlige demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus stemte igen på Hakeem Jeffries, som repræsenterer delstaten New York.

Annonce:

Repræsentanternes Hus' formand, som på engelsk kaldes 'speaker', er den tredjemest magtfulde i amerikansk politik. Kun præsidenten og vicepræsidenten er højere.

Sidste gang en formand ikke blev fundet efter første afstemning var i 1923, hvor det tog ni afstemningsrunder.