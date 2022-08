Karen Melchior melder sig ud af de radikale: De chikanerer mig

Den skandaleramte Karen Melchior, der hidtil har siddet i Europa-Parlamentet for de radikale, melder sig nu ud af partiet og smækker med døren på vej ud.

Det gør hun med noget af en sviner til den radikale ledelse, som hun påstår har chikaneret hende. Partiet har siden maj måned opfordret hende til at trække sig, efter at Ekstra Bladet har beskrevet massive problemer med arbejdsmiljøet på politikerens kontor.

'Jeg er forblevet som medlem af Radikale, da mine synspunkter ikke har ændret sig. Efter maj havde jeg en forventning om, at jeg fredeligt kunne få lov til at fortsætte mit arbejde, men partiets ledelse valgte at modarbejde og chikanere mig på forskellig vis, formentlig, da partiet ikke har en eksklusionsparagraf i sine vedtægter. Derfor kommer jeg til at melde mig ud af Radikale,' skriver hun på sin Facebook-side.

Klamrer sig til taburetten

Karen Melchior vil dog ikke forlade sin taburet i Europa-Parlamentet, men planlægger at sidde hele perioden ud som løsgænger.

'Frem til mandatets afslutning arbejder jeg for mine og radikale mærkesager på vegne af de 17.292 stemmer, som jeg fik i 2019. At jeg fortsætter mit arbejde for de politiske værdier og mål, som de stemte for, indtil mandatet udløber, det skylder jeg dem, der stemte på mig,' skriver hun videre.

Landsformand i Radikale Venstre, Mikkel Sarbo, ærgrer sig over, at Karen Melchior ikke har nedlagt sit mandat, således at det kunne blive på radikale hænder.

- Vores opfordring var, at det skulle være et radikalt mandat. Der har Karen valgt at fastholde sit mandat. Det er hun jo i sin ret til, så det må vi tage til efterretning.

- Vi havde håbet, at det kunne være fastholdt som radikalt mandat, men det må vi jo så kæmpe for til næste valg, siger Mikkel Sarbo på de radikales sommergruppemøde i Esbjerg.

Iskold luft

I månedsvis har Radikale Venstre bedt Karen Melchior om at trække sig og nedlægge sit mandat, fordi partiets landsledelse ikke kunne stå inde for arbejdsmiljøet på politikerens kontor i Bruxelles. Det har hun dog ignoreret, og der har været iskold luft mellem Melchior og partiets top.

Således er Karen Melchior fortsat med at stemme i parlamentet, selvom hendes parti bad hende stoppe, fordi hun blev sygemeldt.

Voldsom medarbejderflugt

Ekstra Bladet har siden september sidste år beskrevet massive problemer med arbejdsmiljøet på politikerens kontor, hvor medarbejderne er brudt sammen og flygtet i hobetal på grund af Karen Melchiors 'ubehagelige, perfide og koleriske' adfærd.

Arbejdsmiljøet under Melchior har desuden været så brutalt, at flere medarbejdere i parlamentet har været sygemeldt. Flere har blandt andet oplevet hende som råbende og overfusende.

For få dage siden præsenterede Karen Melchior atter en gang en spritny medarbejderstab til sit kontor i Bruxelles, hvor der altså har været utallige udskiftninger, siden hun blev valgt i 2019.