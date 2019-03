Katastrofe for May: Brexitaftale nedstemt

Med resultatet 391 mod 242 har Theresa May indkasseret et massivt brexitnederlag i det det britiske parlament.

Et flertal på 149 har for anden gang på blot to måneder forkastet den britiske premierministers skilsmisseaftale med EU.

Dermed er brexit-sagaen kastet ud i et nyt kaos og kan - alt efter resultatet af op til to kommende skæbneafstemninger - ende med, at briterne styrter ud af EU uden nogen aftale overhovedet.

Ny skæbneafstemning

Theresa May bekræfter i et øjeblikkene efter forkastelsen af brexitaftalen, at det britiske parlament i morgen vil få muligheden for at stemme om at forlade EU uden en aftale - altså en såkaldt 'no deal'-brexit.

May advarer dog skarpt mod den kurs:

- Lad mig gøre det klart, at stemme imod at forlade EU uden en aftale, løser ikke de problemer, vi står over for, siger Theresa May i parlamentet i minutterne efter det største nederlag i hendes politiske karriere.

Hos oppositionen er der ingen trøstende ord at hente for den slagne premierminister.

- Regeringen er igen blevet afvist af et enormt flertal i parlamentet, konstaterer Labour-leder Jeremy Corbyn.

Forkastelsen betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om, hvad der skal ske frem mod den 29. marts, hvor Storbritannien efter planen forlader EU.

Hvis parlamentet i morgen afviser at forlade EU uden en aftale, vil en ny afstemning efter alt at dømme blive afholdt på torsdag. Her kan parlamentet stemme om, hvorvidt de vil anbefale Theresa May, igen igen, at rejse tilbage til EU for denne gang at bede om en udsættelse af brexit.

Forstå alle scenarierne på et øjeblik her.

Historisk

Der findes ikke egentlige fortilfælde i det britiske parlament, hvor en premierminister er blevet nedstemt to gange i centrale afstemninger uden at træde tilbage.

Faktisk går aftenens flertal med 149 stemmer over i historien som det fjerdestørste nederlag til en siddende premierminister. Rekorden er også Mays.

Ved den første afstemning var flertallet mod May nemlig på hele 230 stemmer. Dermed har May minimeret skaden med 81 stemmer.

Mange har de seneste dage spekuleret i, om Theresa May har været ved at kaste håndklædet i ringen, men hendes udtalelser umiddelbart efter tirsdag aftens nederlag tyder ikke på, at det er i hendes tanker. I stedet er planen nu at afholde morgendagens 'no deal'-afstemning.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har kort reageret på afstemningsresultatet med et tweet.

'Meget trist', lyder dommen.