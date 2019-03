Katastrofe ulmer for May: Partifæller anbefaler nej

Flere steder bliver der nu spekuleret i, om Theresa May kan vælge at gå tilbage til EU for at bede om flere indrømmelser, end hun allerede har fået. Taber Theresa May et beskedent nederlag tirsdag aften, vil der ifølge The Guardians lyn-analyse måske være mulighed for, at hun kan bede om yderligere ændringer i skilsmisseaftalen, der kan bane vejen for en sejr i parlamentet, som vil give briterne en aftale at træde ud på.

Men ifølge Jean Claude Juncker var det allersidste omgang i EU-baren for briterne. Nu er det 'take it or leave it'.

- I politik får man nogle gange en anden chance. Det er, hvad man gør med denne anden chance, der er afgørende. For der kommer ikke nogen tredje chance. Der bliver ikke flere fortolkninger af fortolkningerne, ikke flere forsikringer om genforsikringerne, hvis den meningsfulde afstemning går galt, sagde Juncker i bestemt tone efter mødet med Theresa May.