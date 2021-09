Katastrofe-valg: Første gang siden Anden Verdenskrig

Mandagens valg til Stortinget i Norge var ikke alene en syngende lussing til den siddende statsminister, Erna Solberg.

For hendes kollegaer i regeringen, Kristelig Folkeparti, var valget ikke mindre end en katastrofe.

Partiet er nemlig endt med en vælgeropbakning på 3,8 procent. Det er 0,2 procentpoint under spærregrænsen i Norge, som er fire procent.

Det er første gang i efterkrigstiden, at partiet er sendt under spærregrænsen.

Kun takket være direkte valgte mandater, som de norske valgregler muliggør, holder partiet sig i Stortinget. Men det bliver med tre mandater i stedet for de hidtidige otte, og partiet er derfor gået fra regeringsparti til at være så godt som ubetydelige.

Kjell Ingolf Ropstad, der er leder af Kristelig Folkeparti, har måske kun sig selv at takke for partiets katastrofe. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/Ritzau Scanpix

Partiets leder, Kjell Ingolf Ropstad, turde mandag aften ikke forudsige, hvilken vej det gik for partiet, men tirsdag nat måtte han smide håndklædet i ringen.

- Vi mangler 0,2 procent, konstaterer han ifølge VG.

- Hvorfor gør I det?

- Det er svært at sige. Jeg er først og fremmest i dag meget taknemmelig over alle de KrF'ere, der har holdt ud og formået at mobilisere sig. Jeg synes ærlig talt, vi havde fortjent at få de sidste 0,2 procent, siger han.

Ramt af møgsag

Kjell Ingolf Ropstad er dog ikke helt uden skyld i partiets dårlige valg. Kristelig Folkeparti lå i forvejen på vippen, da Ropstad blev ramt af en personlig møgsag.

Her blev han afsløret i at have haft folkeregisteradresse hos sine forældre, så han kunne få stillet en gratis bolig til rådighed i Oslo. Samtidig lejede han sin private adresse ud.

Ekstra Bladet talte tidligere på måneden med lektor og ekspert i norsk politik Lars Hovbakke Sørensen, som pegede på, at netop den sag måske kunne kaste partiet ud i mørket. Det kan nu vise sig at have været rigtigt.

Kristelig Folkepartis store nederlag var ekstra salt i såret for den norske højrefløj, som endte med at vinde blot 68 ud af Stortingets i alt 169 pladser.

'Drømmeregering'

Valgets resultat betød også, at Arbeiterpartiets leder, Jonas Gahr Støre har mulighed for at danne sin 'drømmeregering' sammen med partierne Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Tidligere havde Støres parti frygtet, at de tre partier i sig selv ikke ville få nok mandater til at kunne danne flertal, så de i stedet var afhængige af opbakning fra de to mindre partier på venstrefløjen, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG), men de tre mulige regeringspartier formåede at få i alt 89 mandater. Det er nødvendigt at samle 85 for at få flertal.

Den mulige 'drømmeregering' er blandt andet kommet i stand ved, at MDG lige nøjagtig ikke kom over spærregrænsen, og de må derfor lige som Kristelig Folkeparti tage sig til takke med tre mandater.