Katastrofer på stribe: - Hvad fanden har I at tabe?

Folk flygter fra Californien, skatten er for høj, der er for meget kriminalitet, for mange strømsvigt og for voldsomme restriktioner.

Sådan lyder det fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i et nyt tweet. Præsidenten følger op med opfordringen:

'Stem på Trump, hvad fanden har I at tabe'.

Donald Trump refererer blandt andet til de voldsomme skovbrande i Californien, der har forårsaget, at tusindvis er blevet evakueret, 31 er døde og over 9000 bygninger er ødelagt.

Han lægger endnu en gang heller ikke skjul på, at restriktionerne i forbindelse med coronapandemien ifølge ham har taget overhånd.

Donald Trump har ad flere omgange nedtonet alvorligheden ved coronavirussen, blandt andet da han fejlagtigt hævdede, at virussen er mindre dødelig en almindelig influenza. Det fik for nyligt Twitter til at fjerne hans tweet med påstanden.

Præsidenten var for nyligt selv indlagt med coronavirus i tre dage, før han blev udskrevet, hvilket han 'fejrede' ved at flå sit mundbind af, så snart han kom tilbage til Det Hvide Hus.

Et helt vanvittigt coronaforløb for kulminerede foran Det Hvide Hus, hvor præsidenten demonstrativt fjernede sit mundbind. Video/redigering: AP, Reuters/Peter Roelsgaard

Aflyste debat

I sidste uge valgte Donald Trump at aflyse debatten med Joe Biden. Den skulle have fundet sted i Miami denne torsdag, men da det blev besluttet, at debatten skulle afvikles virtuelt grundet coronaudbruddet, sagde præsidenten fra.

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november. I sidste uge kom det frem, at over 10 millioner amerikanere allerede har stemt til valget. Til sammenligning havde blot 1,4 millioner stemt den 16. oktober op til valget i 2016.

De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien.

Tidslinje over Donald Trumps coronaforløb