Kavanaugh og hans anklager deltager i høring torsdag

Christine Blasey Ford, der anklager højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for sexovergreb, er blevet enig med Senatets retsudvalg om at deltage i en høring torsdag i næste uge.

Det bekræfter Blasey Fords advokater til i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Retuters.

- Trods konkrete trusler mod hendes sikkerhed og liv, mener professor Ford, at det er vigtigt for senatorerne at høre direkte fra hende om det seksuelle overgreb, der er begået mod hende, skriver advokaterne.

- Hun har indvilget i at fortsætte arbejdet med en høring, selv om retsudvalget har nægtet at indkaldte Mark Judge.

Mark Judge var ifølge Christine Blasey Ford vidne til overgrebet.

Tidligere har to anonyme kilder, som nyhedsbureauet AP har talt med, oplyst, at Brett Kavanaugh også vil deltage i høringen.

Brett Kavanaugh så længe ud til at have sikker kurs mod det ledige sæde i højesteret - en af de mest indflydelsesrige institutioner i USA.

Det var, lige indtil 51-årige Christine Blasey Ford stod frem med beskyldninger om, at Kavanaugh havde forgrebet sig på hende til en high school-fest i begyndelsen af 1980'erne.

Brett Kavanaugh, der er en anerkendt dommer i USA, benægter alle anklager. Han har tidligere sagt, at han vil vidne i Senatets retsudvalg hurtigst muligt for at få renset sit navn.

Retsudvalget i Senatet står for høringer af potentielle højesteretsdommere. Efter udvalgets behandling skal hele Senatet stemme om, hvorvidt en dommer kan godkendes til en plads på ubestemt tid som dommer ved højesteret.

Det er ikke oplyst, hvornår høringen vil finde sted torsdag. Derfor er det ikke klart, hvem der skal vidne først.