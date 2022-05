KD-formand tror på valgsucces trods Jens Rohdes exit

Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, tror stadig på, at partiet kan opnå valg til Folketinget, selv om det bliver uden et af partiets stærkeste kort, Jens Rohde.

Det siger hun fredag, efter at Jens Rohde har meddelt til Ekstra Bladet, at han stopper i politik efter næste folketingsvalg og dermed ikke genopstiller.

- Jens er jo stadig medlem (af partiet, red.), og vi har gode kandidater rundt omkring i hele landet. Så jeg er overbevist om, at vi stadig kan blive valgt til Folketinget. Også uden Jens på holdet, siger hun.

Ifølge Isabella Arendt kommer det ikke som nogen overraskelse, at Jens Rohde ikke vil skifte Christiansborg ud med Viborg, hvor familien bor.

Hun siger, at de to har drøftet det siden januar.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg havde gerne set ham som en del af holdet. Men det har jeg jo stor respekt for. Altså, at han er også ægtemand og far, og det er også tit, hvad der er endnu vigtigere end at være politiker, siger hun.

Det er kun lidt over et år siden, at Jens Rohde meldte sig ind i Kristendemokraterne. Før det var han medlem af Radikale Venstre i en årrække efter mange års medlemskab af Venstre.

Da Jens Rohde meldte sig ind, blev Kristendemokraterne repræsenteret i Folketinget med ét mandat.

Partiet blev ikke valgt ind ved seneste folketingsvalg i 2019.

Nu har Jens Rohde så meddelt, at han stopper i politik, og dermed skal Kristendemokraterne finde nye ansigter, der kan få sejren hjem ved folketingsvalget, som skal finde sted senest 4. juni 2023.

Ud over Jens Rohde meddelte partiets vestjyske spidskandidat Kristian Andersen tidligere i år, at han ikke genopstiller ved næste valg.

Alligevel tror Isabella Arendt på, at partiet kan løfte opgaven.

- Det er klart, at det er et andet hold, vi skal stille, når han ikke er med. Men vi har rigtig gode folk.

Lige så optimistisk er politisk kommentator Noa Reddington ikke. Han mener, at Jens Rohdes exit på en måde rykker partiet 'tilbage til start'.

- De har satset på, at Jens Rohde skulle være en profil, som fik dem genvalgt, som har gjort dem synlige på Christiansborg. Det er Rohdes mandat, der har gjort, at Kristendemokraterne har deltaget i en række politiske aftaler.

- Tanken har været, at Jens Rohde, fordi han er en kendt politiker, skulle spille en fremtrædende rolle sammen med Isabella Arendt frem mod folketingsvalget, siger Noa Reddington.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau står Kristendemokraterne til 0,9 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Der er dermed et stykke op til spærregrænsen på 2,0 procent. Ved 2019-valget fik partiet 1,7 procent af stemmerne.