'Kejseren alene efter show'

- Hvis han vender tilbage til valgkampen, vil han blive set som en uovervindelig helt.

Sådan lød det mandag fra New York Post-journalisten Miranda Devine i en klumme.

Få timer senere lod Trump sig udskrive fra Walter Reed-militærhospital i Maryland, hvor han kom ud gennem fordøren med knyttede næver og tommelfingrene vendt opad til en ventede verdenspresse.

Derefter blev han fløjet i sin helikopter, 'Marine One', til Det Hvide Hus, hvor præsidenten holdt noget, der bedst kan beskrives som en sejrstale. Flere politiske observatører kalder det et perfekt iscenesat show.

Men der er ikke mange at skåle med oven på det veloverståede sygdomsforløb tilbage i Det Hvide Hus.

Mads Fuglede: Her er Trumps plan

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var en entusiastisk præsident, der natten til tirsdag dansk tid lod sig udskrive fra hospitalet. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Da præsidenten forlod hospitalet, spurgte en journalist således, hvor mange af præsidentens ansatte der var syge.

Trump svarede ikke på spørgsmålet. I stedet lød der et 'mange tak' fra præsidenten.

De seneste dage er flere i Trumps indercirkel blevet smittet med corona. Senest Det Hvide Hus' pressesekretær Kayleigh McEnany.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alene Kejser i Det Hvide Hus. Foto: Erin Scott/Ritzau Scanpix

Mindst 13 personer i Det Hvide Hus har fået konstateret virussen. Derfor er det en præsident uden sit normale 'hof', der vender hjem, påpeger Jim Acosta, CNN's korrespondent i Det Hvide Hus:

- Det er virussen, der vender tilbage til Det Hvide Hus, siger Acosta natten til tirsdag dansk tid med henvisning til, at præsidenten fortsat er smittet med corona.

- Glem, at kejseren ikke har noget tøj på. Kejseren har intet personale i aften, fortsætter Acosta.

CNN lavede mandag et overblik over, hvem der er testet positiv eller negativ i Trumps indercirkel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere nøglepersoner tæt på Trump har fået konstateret coronavirus. Foto: CNN

Ifølge det amerikanske medie NBC News er stemningen da også presset blandt de tilbageværende medarbejdere i Det Hvide Hus.

- Folk falder som fluer her. Det er helt vildt, siger en anonym kilde fra personalet til NBC News.

Trump meddelte sent mandag aften dansk tid, at han er klar til at deltage i den næste præsidentdebat, der er planlagt til 15. oktober.

Biden har udtalt, at han også er klar til at deltage, så længe sundhedseksperter siger, at det er forsvarligt.

Debatten vil finde sted i Florida, som er en af de vigtige svingstater, der kan få stor betydning for udfaldet af det amerikanske valg, der finder sted 3. november.

Efter sin udskrivelse nedtoner Donald Trump igen coronavirus. Twittervideo

Trumps seneste video gør Biden rasende

Mads Fuglede: Her er Trumps plan