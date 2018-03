Kendt Putin-kritiker fundet død i London: Efterforskes som drab

Kendt Putin-kritiker er fundet død i sit hjem i London under stor mystik

En russisk forretningsmand, der i en årrække har levet i eksil i London, blev mandag fundet død i sit hjem under mistænkelige omstændigheder. De britiske myndigheder undersøger nu sagen som en mulig drabssag.

Det skriver BBC.

Politiet har fredag i en officielt udmelding fortalt, at forretningsmanden Nikolai Glushkov døde af 'tryk mod nakken', hvilket har vakt deres mistanke om, at Putin-kritikeren døde af andet end naturlige årsager.

Den mistænkelige død kommer kun lidt mere end en uge efter, den russiske eksspion Sergei Skripal og hans datter Yulia blev fundet livløse på en bænk i byen Salisbury. Men myndighederne afviser på nuværende tidspunkt, at der skulle være en sammenhæng:

' Der er ikke noget, som antyder, at mordforsøget i Salisbury kan linkes til dette dødsfald. Der er heller ikke beviser for, at han (Nikolai Glushkov red.) blev forgiftet', lyder det blandt andet i den officielle udmelding.

De britiske myndigheder undersøger lige nu Nikolai Glushkovs hjem i det sydvestlige London i en aktion, der minder om myndighedernes efterforskning i Salisbury. Foto: All Over Press

Kendt Putin-kritiker

Nikolai Glushkov var i 90'erne chef for det dengang russisk statejede flyselskab Aeroflot, men i 1999 blev han idømt fængsel i fem år, efter han blev kendt skyldig i hvidvaskning og svindel.

Efterfølgende fik han en betinget dom i en anden svindelsag i 2006, hvorefter han valgte at flygte til England for at søge politisk asyl. Gennem flere år har Glushkov været kendt som en hård kritikker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Nikolai Glushkov var også gode venner med en anden russisk forretningsmand, der døde under mystiske omstændigheder.

Boris Berezovsky, som han hedder, levede i den engelske by Berkshire fra 1999, hvor Putin kom til magten i Rusland. Men forretningsmanden blev fundet hængt i sit badeværelse 2013 - politiet har aldrig opklaret sagen.

