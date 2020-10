Kendte til krænkelsessag: Kørte sexisme-kampagner alligevel

- Velkommen tilbage til vores lille, interimistiske Christiansborg-studie, hvor vi er i gang med '24 timer om sexisme'.

- Vi vil så utrolig gerne være vært for en diskussion om, hvordan vi kan tage deres (kvinders, red.) erfaringer, og både tage ansvar for det, der er sket, som vi ikke kan lave om, men også i virkeligheden få en grundig diskussion om, hvordan vi undgår, at den kultur bare fortsætter år efter år, generation efter generation.

Sådan siger Morten Østergaard 2. oktober i en af udsendelserne i forbindelse med partiets 24 timer lange Facebook-seance, hvor de talte om sexisme, seksuelle krænkelser og ligestilling under titlen 'Virkeligheden kalder - 24 timer om sexisme'.

En sexisme-kampagne, som også Sofie Carsten Nielsen selv deltog i.

Nye oplysninger: Her er Østergaards krænkelser

Men allerede 15 dage forinden havde Katrine Robsøe, der er medlem af Folketinget for Radikale Venstre, henvendt sig til Sofie Carsten Nielsen og fortalt om en sag fra 2015, hvor hun blev krænket af Morten Østergaard, mens hun var studentermedhjælper i partiet.

Ugen efter, 9. oktober, fortalte Sofie Carsten Nielsen på et pressemøde, at hun havde det 'indtryk', at nogle af de tre sager, som Morten Østergaard dagen forinden havde nævnt i et Facebook-opslag, var nyere end Lotte Rods sag fra 2011.

En formulering hun brugte, selvom hun var bekendt med en konkret sag fra 2015.

Det bekræfter både Sofie Carsten Nielsens og Katrine Robsøes opslag på Facebook.

Fredag gik Østergaard til bekendelse på Facebook. Her sagde Sofie Carsten Nielsen, at hun først hørte om de andre sager den dag. Video: Ritzau Scanpix

Sofie Carsten Nielsen sagde også på pressemødet, at hun samme eftermiddag var blevet gjort opmærksom på en krænkelsessag, men at det var al den information, hun lå inde med, og at hun ikke kendte til detaljer i de tre sager, som Morten Østergaard selv nævnte.

Endnu en fra Radikale står frem: Morten krænkede mig

En journalist spurgte på pressemødet, om hun havde spurgt Morten Østergaard, og der var flere sager.

- Der er jeg nødt til at sige ja, det har jeg - og jeg har ikke hørt om de her sager før, svarede Sofie Carsten Nielsen.

Dagen inden pressemødet, 8. oktober, fortalte Sofie Carsten Nielsen også til pressen, der var mødt op til Folketingets åbningsdebat, at hun ikke kendte til andre sager i den radikale folketingsgruppe.

- Ved du, om der er andre sager på vej i den radikale folketingsgruppe?

- Jeg kender ikke til nogen, lød det kort fra den nye politiske leder.

Både Katrine Robsøe og Sofie Carsten Nielsen skriver på Facebook, at de sammen aftalte, at Robsøes sag ikke skulle blive offentligt kendt.

Sofie Carsten om Østergaard: - Jeg er vred

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen. Det har ikke været muligt i skrivende stund.

Vi ville gerne have spurgt Sofie Carsten Nielsen, om det var forsvarligt at gennemføre en 24 timer lang sexismekampagne sammen med Morten Østergaard, når hun i 15 dage havde kendt til en krænkelsessag mod ham fra et andet medlem af folketingsgruppen.