Kenneth Mikkelsen tager over for Kristian Jensen

Det bliver førstesuppleanten Kenneth Mikkelsen fra Venstre, der overtager Kristian Jensens (V) plads i Folketinget.

Det fortæller Kenneth Mikkelsen til Herning Folkeblad.

Tidligere udenrigsminister Kristian Jensen forlader Folketinget ved udgangen af marts. Han skal i stedet være særlig udsending for Danmark i regeringens ambition om at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Kenneth Mikkelsen stopper som direktør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, når han 1. april tiltræder som folketingsmedlem for Venstre.

- Jeg har været utrolig glad mit job, men jeg har været helt nede i maven og mærke efter, og der brænder en politisk ild i mig, siger Kenneth Mikkelsen til Herning Folkeblad.

Ved folketingsvalget i 2019 blev han førstesuppleant i Vestjyllands Storkreds med 4659 personlige stemmer.

Det sidste Venstre-mandat i storkredsen gik til Kristian Pihl Lorentzen (V), der fik 6963 personlige stemmer.

Kenneth Mikkelsen var opstillet i Ringkøbing-kredsen, hvor han efter folketingsvalget valgte at stoppe som folketingskandidat. Derfor sagde han også nej til pladsen som vikar i Folketinget, da Thomas Danielsen (V) var på barsel i 2019.

Men nu vender Kenneth Mikkelsen tilbage til politik.

Han oplyser, at han vil gå efter at fortsætte det politiske virke efter næste valg. Han håber på, at det kan blive i Herning Nord-kredsen, hvor Kristian Jensen hidtil har været opstillet.

Havde Kenneth Mikkelsen takket nej til at overtage Kristian Jensens mandat, var muligheden i stedet gået til andensuppleant Gitte Willumsen.

Hun skiftede sidste år parti til De Konservative. Hun fortalte tirsdag til Midtjyllands Avis, at hun var klar til at indtræde i De Konservatives folketingsgruppe, hvis Mikkelsen sagde nej til mandatet.