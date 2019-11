Kim har kampfly i baghaven: Får ikke opkøbt sin bolig

Kim Skov kan ikke få opkøbt sit hus, selvom han bor meget tæt på Flyvestation Skrydstrup, hvor de nye F35-kampfly skal have base

Da Ekstra Bladet i april besøgte Kim Skov ved sit hjem nær Flyvestation Skrydstrup, var han forhåbningsfuld.

Nu er håbet smadret.

Kim Skov er en af de beboere, som ikke kan få tilbudt opkøb af deres bolig. Det er på trods af, at han bor meget tæt på landingsbanen. Mellem boligen og flyvestationen er der kun en åben mark.

Kim Skov bor med sin kone og hund ved Flyvestation Skrydstrup. De kan ikke få deres bolig opkøbt. Foto: Anders Brohus

Stavnsbundet

Han får i stedet tilbudt 70.000 kroner. Præcis som andre beboere, der bor op til flere kilometer fra flyvestationen.

- Det er jo ikke sjovt. Det det halve af mit liv, jeg har brugt på at renovere ejendommen i håbet om, at jeg kunne tjene en skilling, når den tid måtte komme.

- Vi bliver nødt til at blive boende. Nu er vi blevet stavnsbundne. Prisen er jo blevet jordet, siger Kim Skov, da Ekstra Bladet taler med ham mandag.

Kim Skov er købmand i den nærliggende landsby, Vedsted. Foto: Anders Brohus

Kims hus ligger lige op ad flyvestationen. Det vil sige, at den røde zone går helt op til hans grund, men ikke langt nok til, at grunden er inkluderet.

- Det hører ingen steder hjemme. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare ikke i orden.

- De boliger, som er indenfor den røde zone nu, det er fair nok. De har bare skåret for hårdt ind til benet. Det er der, fejlen er, siger han.

Sådan er zonerne opdelt - og Kims hus placeret. Foto: Skærmbillede

Støj på landjorden

Selvom Kims grund naturligvis også er plaget af støj, når flyene letter og lander, så er det ikke den største støjkilde, der er.

De er nemlig også enormt plaget af det såkaldte terminalstøj.

- Vi har utrolig meget støj på jorden, når de transporterer rundt med flyene, og når de står og forvarmer.

Det er den form for støj, som Kim ikke mener, er blevet prioriteret rigtigt i forhold til indelingen af zoner.

- Vi prøver jo stadig på at overbevise dem om, at de ikke har kigget helt rigtigt på deres egne støjmålinger, siger han.

Hvis de skulle sælge boligen i dag, så ville de lide et stort tab. Foto: Anders Brohus

Lider stort tab

Kims bolig ender med at falde enormt meget i værdi, hvis de skulle sælge den. Derfor er de 70.000 kroner ikke noget stort plaster på såret.

- Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke.

- Egentlig er det ikke, fordi jeg bliver overlykkelig af at blive opkøbt. Hvis jeg bare kan få det, som min ejendom falder i værdi, så vil jeg også være godt tilfreds.

- Hvad tænker du, når Trine Bramsen kalder det en 'retfærdig' aftale?

- Det er den for nogle helt, helt få. Ellers er det alt andet end en fair aftale.

- De burde alliere sig med kreditforeningerne, for allerede nu ved kreditforeningerne, hvad vores huse er faldet i værdi. Så hvis de laver et samarbejde med kreditforeningerne, vil de lynhurtigt få et overblik.

Det forventes, at der i alt vil blive brugt omkring 250 millioner kroner på kompensation for støj. Den fremlagte kompensationsmodel dækker mere end 1600 boliger i området omkring flyvestationen. 117 af de boliger får tilbud om opkøb.